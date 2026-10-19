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Советы

Названа новая норма шагов против смертельных болезней

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 21:16 Фото: magnific
Желающим укрепить здоровье людям не обязательно изнурять себя прогулками до отметки в 10 тысяч шагов. Ученые вычислили реальную и научно обоснованную ежедневную норму, достаточную для профилактики опасных болезней, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Lancet Public Health, масштабное исследование показало, что оптимальным и гораздо более достижимым ориентиром является выполнение 7 тысяч шагов ежедневно.

По данным специалистов, такой объем физической активности связан с клинически значимым улучшением общего состояния здоровья и снижением рисков развития тяжелых патологий.

В ходе научной работы эксперты проанализировали данные десятков проспективных исследований.

"Выяснилось, что по сравнению с малоподвижным образом жизни (около 2 тысяч шагов в день), прохождение 7 тысяч шагов снижает риск преждевременной смерти от любых причин на 47%. Кроме того, такая норма сокращает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 25%, риск развития деменции – на 38%, а симптомов депрессии – на 22%", – говорится в сообщении.

Авторы работы подчеркивают, что классическая цель в 10 тысяч шагов остается отличным ориентиром для наиболее активных людей.

Тем не менее, для тех, кому сложно достигать этого показателя, отметка в 7 тысяч шагов станет реалистичной и чрезвычайно полезной альтернативой для поддержания организма в тонусе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Между тем эксперт раскрыл секрет долголетия и здоровой печени.

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Канат Болысбек
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