При одном условии: названы знаки зодиака, которые скоро получат желаемое

Полнолуние в Тельце 26 октября 2026 года будет непростым астрологическим транзитом. Луна находится в квадратуре с Плутоном в Водолее. Она укажет на то, от чего нужно отказаться и что нужно изменить, если вы хотите получить желаемое, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал YourTango, на этой неделе этот мощный транзит заставит людей возвращаться к моментам в своей жизни, когда они не ценили себя. К счастью, с возвращением Венеры в Весы, проще простить себя в прошлом. Приготовьтесь вспомнить, за что стоит бороться.

Овен

Ретроградная Венера подталкивает вас к более зрелому подходу к отношениям. Полнолуние в Тельце продолжает эту тенденцию, показывая, как, став более зрелой версией себя, отказавшись от негативных привычек, вы сможете добиться желаемого. Это хорошая неделя для того, чтобы расставить приоритеты в своих финансах и внедрить практические методы для их приумножения.

Телец

Сезон Скорпиона не только привлекает ваше внимание к ранам, которые нуждаются в исцелении и уходе, но и полнолуние в вашем знаке зодиака на этой неделе имеет множество преимуществ. Вы закрываете главы и начинаете новые циклы. Это процесс духовного роста и глубокого понимания себя. На этой неделе ваша система поддержки начнет расширяться. Вы не будете соглашаться на меньшее в отношениях, которые вы устанавливаете.

Близнецы

На этой неделе расцветают творческие идеи. Прорыв ближе, чем вы думаете, поскольку Венера вернулась в знак Весов. Сейчас не время начинать что-то новое, потому что Меркурий ретрограден, но вы можете вернуться к ценной работе над проектом и отдать ей все силы. Сезон Скорпиона позволяет вам глубоко погрузиться в себя и преобразить свои таланты, чтобы добиться желаемого.

Рак

Приготовьтесь к тому, что полнолуние принесет много взлетов и падений, поскольку эти изменения дестабилизируют вашу ситуацию. В связи с ретроградным движением Венеры и Меркурия вы вот-вот узнаете кое-что о близких друзьях. Сейчас не время бояться. Осознание того, что ваши связи больше не позволяют вам развиваться, пойдет вам на пользу. Но если вы хотите примириться, вы сможете это сделать.

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