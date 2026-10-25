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При одном условии: названы знаки зодиака, которые скоро получат желаемое

Город, девушка, единорог, здания, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 05:31 Фото: magnific
Полнолуние в Тельце 26 октября 2026 года будет непростым астрологическим транзитом. Луна находится в квадратуре с Плутоном в Водолее. Она укажет на то, от чего нужно отказаться и что нужно изменить, если вы хотите получить желаемое, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал YourTango, на этой неделе этот мощный транзит заставит людей возвращаться к моментам в своей жизни, когда они не ценили себя. К счастью, с возвращением Венеры в Весы, проще простить себя в прошлом. Приготовьтесь вспомнить, за что стоит бороться.

Овен

Ретроградная Венера подталкивает вас к более зрелому подходу к отношениям. Полнолуние в Тельце продолжает эту тенденцию, показывая, как, став более зрелой версией себя, отказавшись от негативных привычек, вы сможете добиться желаемого. Это хорошая неделя для того, чтобы расставить приоритеты в своих финансах и внедрить практические методы для их приумножения.

Телец

Сезон Скорпиона не только привлекает ваше внимание к ранам, которые нуждаются в исцелении и уходе, но и полнолуние в вашем знаке зодиака на этой неделе имеет множество преимуществ. Вы закрываете главы и начинаете новые циклы. Это процесс духовного роста и глубокого понимания себя. На этой неделе ваша система поддержки начнет расширяться. Вы не будете соглашаться на меньшее в отношениях, которые вы устанавливаете.

Близнецы

На этой неделе расцветают творческие идеи. Прорыв ближе, чем вы думаете, поскольку Венера вернулась в знак Весов. Сейчас не время начинать что-то новое, потому что Меркурий ретрограден, но вы можете вернуться к ценной работе над проектом и отдать ей все силы. Сезон Скорпиона позволяет вам глубоко погрузиться в себя и преобразить свои таланты, чтобы добиться желаемого.

Рак

Приготовьтесь к тому, что полнолуние принесет много взлетов и падений, поскольку эти изменения дестабилизируют вашу ситуацию. В связи с ретроградным движением Венеры и Меркурия вы вот-вот узнаете кое-что о близких друзьях. Сейчас не время бояться. Осознание того, что ваши связи больше не позволяют вам развиваться, пойдет вам на пользу. Но если вы хотите примириться, вы сможете это сделать.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее стало известно, что начало нового сезона принесет везение трем знакам зодиака.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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