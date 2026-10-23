Начало нового сезона принесет везение трем знакам зодиака

23 октября 2026 года жизнь трех знаков зодиака станет намного счастливее. В пятницу наконец-то начинается сезон Скорпиона, а когда Солнце находится в Скорпионе, оно не принимает отказ, поэтому у вас больше шансов получить желаемое, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, сегодня этим знакам зодиака нужны любовь и радость. Им надоело быть сломленными тяжестью негатива. Они готовы бороться за право быть счастливыми, и они одержат победу в этой борьбе.

Лев

Когда Солнце в пятницу переходит в Скорпион, все внезапно кажется возможным, включая счастье. То, что вы почувствуете 23 октября, называется надеждой. И вы не готовы от нее отказаться. У вас есть природная способность адаптироваться и улучшать свою жизнь. Это особенно хорошо проявляется в этот период. У вас сильная мотивация, и энергия Скорпиона только усиливает ваше стремление к успеху.

Стрелец

Если кто и сможет покорить этот сезон, так это вы. Энергия Скорпиона так хорошо работает в вашей системе, что вы просто не можете не извлекать максимум пользы из всего, что делаете. Ваш природный оптимизм сейчас усиливается, а это о многом говорит. Вы используете свое Солнце в Скорпионе, чтобы перевернуть все с ног на голову и дать отпор всему, что пытается вас сломить.

Весы

По мере того, как Солнце покидает ваш знак и переходит в Скорпион, вы чувствуете, как к вам возвращается ваша сила. Это значит, что вы вот-вот совершите что-то грандиозное. Вы насмотрелись негатива на всю жизнь и решили взять дело в свои руки. Вы больше не будете сидеть сложа руки и позволять жизни идти своим чередом. Именно сейчас вы начинаете формировать новые, здоровые привычки, которые отвлекают вас от вещей, омрачающих ваш день.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что вселенная выбрала три знака зодиака, которые разбогатеют прямо сейчас.