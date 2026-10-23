#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
447.94
502.32
5.52
Советы

Начало нового сезона принесет везение трем знакам зодиака

Экстрим, мотоцикл, полет, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 05:30 Фото: magnific
23 октября 2026 года жизнь трех знаков зодиака станет намного счастливее. В пятницу наконец-то начинается сезон Скорпиона, а когда Солнце находится в Скорпионе, оно не принимает отказ, поэтому у вас больше шансов получить желаемое, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, сегодня этим знакам зодиака нужны любовь и радость. Им надоело быть сломленными тяжестью негатива. Они готовы бороться за право быть счастливыми, и они одержат победу в этой борьбе.

Лев

Когда Солнце в пятницу переходит в Скорпион, все внезапно кажется возможным, включая счастье. То, что вы почувствуете 23 октября, называется надеждой. И вы не готовы от нее отказаться. У вас есть природная способность адаптироваться и улучшать свою жизнь. Это особенно хорошо проявляется в этот период. У вас сильная мотивация, и энергия Скорпиона только усиливает ваше стремление к успеху.

Стрелец

Если кто и сможет покорить этот сезон, так это вы. Энергия Скорпиона так хорошо работает в вашей системе, что вы просто не можете не извлекать максимум пользы из всего, что делаете. Ваш природный оптимизм сейчас усиливается, а это о многом говорит. Вы используете свое Солнце в Скорпионе, чтобы перевернуть все с ног на голову и дать отпор всему, что пытается вас сломить.

Весы

По мере того, как Солнце покидает ваш знак и переходит в Скорпион, вы чувствуете, как к вам возвращается ваша сила. Это значит, что вы вот-вот совершите что-то грандиозное. Вы насмотрелись негатива на всю жизнь и решили взять дело в свои руки. Вы больше не будете сидеть сложа руки и позволять жизни идти своим чередом. Именно сейчас вы начинаете формировать новые, здоровые привычки, которые отвлекают вас от вещей, омрачающих ваш день.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что вселенная выбрала три знака зодиака, которые разбогатеют прямо сейчас.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Астролог предсказал период удачи трем знакам зодиака, Глоба
09:30, 20 сентября 2024
Невероятное везение предсказал Глоба трем знакам зодиака
Превращение, человек, рыба
05:24, 14 августа 2026
Необычные метаморфозы принесет полнолуние в Деве трем знакам зодиака
Луна, проектор, отражение
08:18, 11 марта 2026
Астрологи сделали предупреждение трем знакам зодиака на этой неделе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бексултан Макыш не отметился результативными действиями
06:47, Сегодня
Казахстанский хоккеист Макыш не смог помочь своей команде победить в канадской лиге OHL
Мовсар Евлоев и Александр Волкановски провели дуэль взглядов
06:29, Сегодня
Евлоеву дали совет перед его боем с Волкановски на UFC 333
Висенте Таборда отметился голом в матче с &quot;Кайратом&quot;
05:59, Сегодня
Полузащитник "Панатинаикоса" Таборда высказался после победы над "Кайратом"
Хамзат Чимаев отреагировал на потасовку Армана Царукяна
05:20, Сегодня
Чимаев отреагировал на потасовку Царукяна и Дэниса
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: