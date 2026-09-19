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Наука и технологии

Главный секрет долголетия доступен каждому: что выяснили врачи

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 00:51 Фото: magnific
Качественный сон и полноценный отдых могут продлить жизнь человека почти на пять лет. К такому выводу пришел известный специалист по медицине сна Пабло Ферреро в ходе своего выступления на медицинском саммите Summit de Salud, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание LA NACION, директор Института неврологии и сна, автор книг о здоровье Пабло Ферреро подчеркивает, что сон затрагивает абсолютно каждый орган человека. Полноценный отдых нормализует артериальное давление, обмен веществ, гормональный фон и укрепляет иммунную систему.

В исследовании с участием 385 тыс. человек выяснилось, что правильный сон снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 35%, а коронарной болезни и инсультов – на 34%. Специалист также предупредил, что регулярный недосып может спровоцировать развитие преддиабета.

Для ментального здоровья здоровый сон и вовсе эффективнее медикаментов. При хронической бессоннице когнитивно-поведенческая терапия дает стойкую ремиссию в 41% случаев, тогда как снотворные препараты помогают лишь 28% пациентов.

"Взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки. Однако главное не просто время в постели, а качество отдыха. Если вы спите восемь часов, но просыпаетесь уставшими – это не норма, а тревожный симптом", – заявил врач.

Отдельно эксперт обратил внимание на вес и иммунитет. При нехватке сна организм испытывает стресс и начинает сохранять жировые запасы, из-за чего люди быстро набирают вес. Кроме того, эксперимент с участием 164 человек показал, что недосыпающие люди в четыре раза чаще заражаются простудными вирусами.

Недосып также бьет по гормональному фону и продолжительности жизни. У 24-летних мужчин, спавших по пять часов в будни, уровень тестостерона за неделю снижался до показателей 34-летних.

А масштабное исследование с участием 172 тыс. человек доказало: качественный сон увеличивает продолжительность жизни у мужчин на 4,7 года, а у женщин – на 2,4 года.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что ученые приблизились к "лекарству" от старения. Что показало новое исследование – читайте по ссылке.

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Канат Болысбек
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