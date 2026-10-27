Казахстанцам назвали самые опасные для кибератак страны отдыха

Туристов из Казахстана предостерегают от киберугроз в путешествиях, сообщает Zakon.kz.

Так, с цифровыми рисками могут столкнуться туристы, которые выбирают для путешествия Турцию и Египет, – там специалисты зафиксировали по 30,6 млн и 15,6 млн веб-угроз соответственно.

Помимо фейковых Wi-Fi точек путешественники рискуют столкнуться с банковским мошенничеством: скиммингом, клонированием карт и незаконными списаниями. Особенно осторожными стоит быть в туристических зонах и ночных клубах.

Еще одна угроза – фальшивые туроператоры и отели. К примеру, мошенники предлагают скидки на проживание, трансферы и экскурсии через сайты и соцсети, а затем требуют предоплату. В результате туристы могут потерять и деньги, и личные данные.

Малайзия, Индонезия и Сингапур также привлекают путешественников, но и там, как подчеркивают эксперты "Лаборатории Касперского", высока вероятность столкнуться с цифровыми рисками.

Известно, что в Малайзии было обнаружено 15,3 млн веб-угроз, в Индонезии – 12,9 млн, а в Сингапуре – порядка 6 млн.

В Малайзии и Индонезии туристы рискуют стать жертвами кражи смартфонов и ноутбуков. В Малайзии также используют сайты знакомств, соцсети и мессенджеры, чтобы завоевать доверие путешественников и выманить у них деньги или личные данные.

Что касается Сингапура, то там распространено мошенничество от имени государственных органов. Злоумышленники представляются полицейскими или сотрудниками иммиграционных служб, угрожают штрафами и проблемами с визой, а затем требуют деньги или личную информацию.

Немного ранее мы писали о том, что в популярной платформе TikTok распространяют ролики, в которых казахстанцам обещают списать кредиты и штрафы на сумму до 5 млн тенге. Для убедительности авторы используют государственную символику и предлагают перейти по ссылке в описании профиля.