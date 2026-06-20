#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Туризм

Недооцененный остров назван одним из лучших мест отдыха в этом году

Остров Наксос в Греции, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 08:25 Фото: oceanischarter
По версии престижного туристического издания Condé Nast Traveller, в рейтинге лучших островов Европы по путешествию первое место занял Наксос. Этот остров в Греции пока не страдает от перенасыщения туристами и остается спокойным и загадочным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Travel off Path, эта жемчужина Кикладского архипелага набрала 95,71 балла, опередив таких известных гигантов Средиземноморья, как Ибица, Капри, Хвар и Майорка.

Первое, что бросается в глаза при прибытии на Наксос на пароме с шумного Миконоса или переполненного туристами Санторини, – это обилие зелени. Крупнейший остров Киклад, в отличие от своих более популярных соседей, имеет чрезвычайно разнообразный ландшафт. Здесь вы найдете все: от райских пляжей до горных деревень (хориа), которые кажутся застывшими во времени.

Главные ворота острова – это город Наксос, или, как говорят местные, Хора. Оно идеально подойдет тем, кто любит Санторини за его белые стены, венецианские крепости, уютные набережные и множество таверн и бутиков.

При этом здесь нет того хаоса, который присущ городку Ия, хотя виды с вершины местного замка Кастро XIII века не менее впечатляющи.

Главным символом Наксоса является Портара – культовые гигантские мраморные ворота, стоящие на крошечном островке, соединенном с гаванью дамбой. Это единственная уцелевшая часть древнего великого храма. Сейчас здесь собираются туристы, чтобы полюбоваться закатом.

Наксос имеет протяженность около 45 км с севера на юг и около 25 км с востока на запад, то есть он примерно в 5,5 раза больше Санторини. Поэтому этот остров невозможно полноценно осмотреть за один день или короткие выходные.

Ранее был найден самый маленький обитаемый остров на Земле.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Футбол Лучший игрок
16:24, 15 декабря 2023
Роберто Баджо назвали лучшим игроком в истории итальянского футбола
Фукок
05:35, 16 марта 2026
Фукуок стал вторым лучшим островом Азии после Бали
Футбол Лучший вратарь
10:00, 19 июля 2024
Легендарный Яшин признан лучшим голкипером в истории мирового футбола
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Виктория Графеева
09:52, Сегодня
Графеева снова победила узбечку Турдибекову и лишила её финала Кубка мира по боксу
Жалгас Кайролла
09:44, Сегодня
Сенсационный казахстанец Кайролла победил призёра GS и вышел в 1/4 финала топ-турнира
Назым Кызайбай
09:33, Сегодня
Назым Кызайбай совершила камбэк и вышла в финал Кубка мира в Китае
Аскар Наркулов
09:04, Сегодня
Малайзиец Амир сенсационно "заиппонил" казахстанца Наркулова на топ-турнире в Монголии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: