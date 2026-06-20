Недооцененный остров назван одним из лучших мест отдыха в этом году
Как пишет Travel off Path, эта жемчужина Кикладского архипелага набрала 95,71 балла, опередив таких известных гигантов Средиземноморья, как Ибица, Капри, Хвар и Майорка.
Первое, что бросается в глаза при прибытии на Наксос на пароме с шумного Миконоса или переполненного туристами Санторини, – это обилие зелени. Крупнейший остров Киклад, в отличие от своих более популярных соседей, имеет чрезвычайно разнообразный ландшафт. Здесь вы найдете все: от райских пляжей до горных деревень (хориа), которые кажутся застывшими во времени.
Главные ворота острова – это город Наксос, или, как говорят местные, Хора. Оно идеально подойдет тем, кто любит Санторини за его белые стены, венецианские крепости, уютные набережные и множество таверн и бутиков.
При этом здесь нет того хаоса, который присущ городку Ия, хотя виды с вершины местного замка Кастро XIII века не менее впечатляющи.
Главным символом Наксоса является Портара – культовые гигантские мраморные ворота, стоящие на крошечном островке, соединенном с гаванью дамбой. Это единственная уцелевшая часть древнего великого храма. Сейчас здесь собираются туристы, чтобы полюбоваться закатом.
Наксос имеет протяженность около 45 км с севера на юг и около 25 км с востока на запад, то есть он примерно в 5,5 раза больше Санторини. Поэтому этот остров невозможно полноценно осмотреть за один день или короткие выходные.
Ранее был найден самый маленький обитаемый остров на Земле.