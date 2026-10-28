Что мы делаем каждый день и тем самым вредим коже лица
Выдавливать прыщи
Прежде всего, врачи не рекомендуют выдавливать прыщи, так как этим действием можно усилить воспаление и протолкнуть сформировавшийся гной глубже в кожу, а еще занести инфекцию или оставить шрам.
Еще абсолютно запрещено трогать воспаления в зоне носогубного треугольника: в области от переносицы до уголков рта проходят вены, которые сообщаются с венами внутри черепа, поэтому при сильном воспалении инфекция может пойти глубже в кровеносное русло и вызвать осложнения.
Редко менять постельное белье и полотенце
Постельное белье нужно менять раз в неделю. Если вы сильно потеете, болеете, спите с животными или у вас аллергия – делайте смену чаще, примерно каждые 3-4 дня. Наволочку рекомендуют стирать раз в 3-4 дня.
Полотенце для лица лучше менять каждый день либо раз в 2-3 дня, если на коже нет высыпаний.
Трогать лицо с высыпаниями грязными руками
На руках могут быть микробы, грязь и кожный жир. Если касаться ими лица, можно занести инфекцию в глаза, нос, рот и повысить риск раздражения, воспаления. Частые прикосновения усугубляют высыпания, хотя сами по себе не всегда вызывают акне.
Не использовать SPF
Даже осенью часть лучей UVA достигает земли: они проходят сквозь облака и оконное стекло и со временем способствуют фотостарению и пигментным пятнам. Ультрафиолет также повышает риск рака кожи. Лучи UVB отвечают за видимый загар. Обычно осенью их действие слабее, чем летом, но полностью они не исчезают.
Умываться косметикой с агрессивным составом
Агрессивное очищение с помощью скрабов или средств с высоким щелочным ph для лица не рекомендовано на ежедневной основе.
"Агрессивные скрабы можно использовать только обладателям нормальной, абсолютно здоровой кожи, причем изредка – раз в две недели, в месяц. Нужно умываться теплой водой, применять ph-нейтральные средства для лица (ph 5,5), а после умывания наносить легкий увлажняющий крем".Михаил Сукач, врач-дерматолог
Не смывать макияж перед сном
За ночь косметика смешивается с кожным салом, потом и загрязнениями, в результате чего происходит закупорка пор и появляются высыпания. Тушь и подводка также могут раздражать глаза и веки. При розацеа, акне и других дерматологических заболеваниях даже небольшое дополнительное раздражение в виде несмытой косметики усиливает симптомы.
Умываться только горячей или холодной водой
Горячая вода ослабляет гидролипидный барьер – естественную защитную пленку, которая удерживает влагу и защищает кожу от раздражителей. В результате появляются ощущение стянутости, шелушение и повышенная чувствительность. Кроме того, горячая вода расширяет сосуды. Это особенно нежелательно при склонности к куперозу и розацеа: при частом расширении сосуды теряют тонус, а покраснения и сосудистая сетка становятся заметнее и дольше сохраняются.
"Слишком холодная вода тоже не лучший вариант: от нее сосуды временно сужаются, а кожа может ощущаться более сухой. Для умывания подходит теплая вода, примерно 30-36 °C, близкая к температуре тела: она очищает кожу и не нарушает ее защитный барьер".Екатерина Анчикова, врач-косметолог
Также специалисты рекомендуют выбирать водопроводную воду, умываться кипяченой или фильтрованной врачи не советуют.
Забывать про увлажняющий крем
Увлажняющий крем помогает коже удерживать воду и поддерживать защитный барьер.
Однако крем нужен не всем в одинаковой мере: выбирайте его по ощущениям и типу кожи. Для жирной – легкий крем или гель, для сухой – более плотный. Наносите косметику после умывания; днем крем не заменяет солнцезащитное средство.
Спать менее восьми или семи часов в день
В глубокой фазе сна повышается выработка гормона роста соматотропина – он участвует в обновлении тканей и образовании коллагена. Ночью также вырабатывается мелатонин, регулирующий суточные ритмы и защищающий клетки кожи от окислительного стресса. При хроническом недосыпании организм выделяет больше кортизола – гормона стресса. Он замедляет образование коллагена и эластина и ускоряет их разрушение, поэтому кожа теряет упругость, кажется дряблой, приобретает серый оттенок, а мелкие морщины становятся заметнее.
Есть много сладкого
При постоянно высоком уровне сахара в крови глюкоза соединяется с белками, в том числе с коллагеном и эластином. Этот процесс называют гликацией. Из-за него волокна становятся жестче и теряют эластичность, поэтому кожа выглядит более дряблой и тусклой, а морщины кажутся заметнее.
Однако полностью отказываться от сладкого не нужно: слишком строгие ограничения трудно соблюдать, и они могут вызывать напряжение и срывы. В ежедневном рационе врачи советуют заменить быстрые углеводы, то есть газированные напитки, выпечку и конфеты, на более медленные – овощи, цельные крупы, ягоды. Тогда кожа улучшится, особенно если она склонна к акне.
Курить и пить алкоголь
Табачный дым содержит вещества, которые влияют на сосуды, окислительные процессы и соединительную ткань. Из-за курения появляются морщины, меняется текстура кожи и сложнее заживают воспаления.
Коже вредят не только обычные сигареты, но и электронные: их аэрозоль содержит никотин, растворители, ароматизаторы и продукты термического разложения компонентов жидкости.
Употребление алкоголя, как гласит публикация РБК Life, тоже отражается на коже. У некоторых людей спиртное, особенно красное вино, провоцирует покраснение лица или усиливает симптомы розацеа.
Алкоголь способствует потере жидкости, хотя не все изменения на коже можно объяснить обезвоживанием: важны индивидуальная чувствительность, количество выпитого, качество сна и другие факторы.
Немного ранее ученые российского университета в составе международной исследовательской группы выяснили, что вещества из северных ягод – черники, голубики, клюквы и брусники – могут замедлять старение клеток и развитие фиброза тканей.