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Советы

Что мы делаем каждый день и тем самым вредим коже лица

девушка, уход, косметика, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 09:34 Фото: pexels
Все знают, что недосып, алкоголь, курение, употребление сахара в большом количестве, а еще неправильный уход и пренебрежение солнцезащитным кремом ухудшают кожу. Что еще негативно сказывается на состоянии лица, рассказали специалисты, сообщает Zakon.kz.

Выдавливать прыщи

Прежде всего, врачи не рекомендуют выдавливать прыщи, так как этим действием можно усилить воспаление и протолкнуть сформировавшийся гной глубже в кожу, а еще занести инфекцию или оставить шрам.

Еще абсолютно запрещено трогать воспаления в зоне носогубного треугольника: в области от переносицы до уголков рта проходят вены, которые сообщаются с венами внутри черепа, поэтому при сильном воспалении инфекция может пойти глубже в кровеносное русло и вызвать осложнения.

Редко менять постельное белье и полотенце

Постельное белье нужно менять раз в неделю. Если вы сильно потеете, болеете, спите с животными или у вас аллергия – делайте смену чаще, примерно каждые 3-4 дня. Наволочку рекомендуют стирать раз в 3-4 дня.

Полотенце для лица лучше менять каждый день либо раз в 2-3 дня, если на коже нет высыпаний.

Трогать лицо с высыпаниями грязными руками

На руках могут быть микробы, грязь и кожный жир. Если касаться ими лица, можно занести инфекцию в глаза, нос, рот и повысить риск раздражения, воспаления. Частые прикосновения усугубляют высыпания, хотя сами по себе не всегда вызывают акне.

Не использовать SPF

Даже осенью часть лучей UVA достигает земли: они проходят сквозь облака и оконное стекло и со временем способствуют фотостарению и пигментным пятнам. Ультрафиолет также повышает риск рака кожи. Лучи UVB отвечают за видимый загар. Обычно осенью их действие слабее, чем летом, но полностью они не исчезают.

Умываться косметикой с агрессивным составом

Агрессивное очищение с помощью скрабов или средств с высоким щелочным ph для лица не рекомендовано на ежедневной основе.

"Агрессивные скрабы можно использовать только обладателям нормальной, абсолютно здоровой кожи, причем изредка – раз в две недели, в месяц. Нужно умываться теплой водой, применять ph-нейтральные средства для лица (ph 5,5), а после умывания наносить легкий увлажняющий крем".Михаил Сукач, врач-дерматолог

Не смывать макияж перед сном

За ночь косметика смешивается с кожным салом, потом и загрязнениями, в результате чего происходит закупорка пор и появляются высыпания. Тушь и подводка также могут раздражать глаза и веки. При розацеа, акне и других дерматологических заболеваниях даже небольшое дополнительное раздражение в виде несмытой косметики усиливает симптомы.

Умываться только горячей или холодной водой

Горячая вода ослабляет гидролипидный барьер – естественную защитную пленку, которая удерживает влагу и защищает кожу от раздражителей. В результате появляются ощущение стянутости, шелушение и повышенная чувствительность. Кроме того, горячая вода расширяет сосуды. Это особенно нежелательно при склонности к куперозу и розацеа: при частом расширении сосуды теряют тонус, а покраснения и сосудистая сетка становятся заметнее и дольше сохраняются.

"Слишком холодная вода тоже не лучший вариант: от нее сосуды временно сужаются, а кожа может ощущаться более сухой. Для умывания подходит теплая вода, примерно 30-36 °C, близкая к температуре тела: она очищает кожу и не нарушает ее защитный барьер".Екатерина Анчикова, врач-косметолог

Также специалисты рекомендуют выбирать водопроводную воду, умываться кипяченой или фильтрованной врачи не советуют.

Забывать про увлажняющий крем

Увлажняющий крем помогает коже удерживать воду и поддерживать защитный барьер.

Однако крем нужен не всем в одинаковой мере: выбирайте его по ощущениям и типу кожи. Для жирной – легкий крем или гель, для сухой – более плотный. Наносите косметику после умывания; днем крем не заменяет солнцезащитное средство.

Спать менее восьми или семи часов в день

В глубокой фазе сна повышается выработка гормона роста соматотропина – он участвует в обновлении тканей и образовании коллагена. Ночью также вырабатывается мелатонин, регулирующий суточные ритмы и защищающий клетки кожи от окислительного стресса. При хроническом недосыпании организм выделяет больше кортизола – гормона стресса. Он замедляет образование коллагена и эластина и ускоряет их разрушение, поэтому кожа теряет упругость, кажется дряблой, приобретает серый оттенок, а мелкие морщины становятся заметнее.

Есть много сладкого

При постоянно высоком уровне сахара в крови глюкоза соединяется с белками, в том числе с коллагеном и эластином. Этот процесс называют гликацией. Из-за него волокна становятся жестче и теряют эластичность, поэтому кожа выглядит более дряблой и тусклой, а морщины кажутся заметнее.

Однако полностью отказываться от сладкого не нужно: слишком строгие ограничения трудно соблюдать, и они могут вызывать напряжение и срывы. В ежедневном рационе врачи советуют заменить быстрые углеводы, то есть газированные напитки, выпечку и конфеты, на более медленные – овощи, цельные крупы, ягоды. Тогда кожа улучшится, особенно если она склонна к акне.

Курить и пить алкоголь

Табачный дым содержит вещества, которые влияют на сосуды, окислительные процессы и соединительную ткань. Из-за курения появляются морщины, меняется текстура кожи и сложнее заживают воспаления.

Коже вредят не только обычные сигареты, но и электронные: их аэрозоль содержит никотин, растворители, ароматизаторы и продукты термического разложения компонентов жидкости.

Употребление алкоголя, как гласит публикация РБК Life, тоже отражается на коже. У некоторых людей спиртное, особенно красное вино, провоцирует покраснение лица или усиливает симптомы розацеа.

Алкоголь способствует потере жидкости, хотя не все изменения на коже можно объяснить обезвоживанием: важны индивидуальная чувствительность, количество выпитого, качество сна и другие факторы.

Немного ранее ученые российского университета в составе международной исследовательской группы выяснили, что вещества из северных ягод – черники, голубики, клюквы и брусники – могут замедлять старение клеток и развитие фиброза тканей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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