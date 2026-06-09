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Летний уход за кожей: врач назвала ключевую ошибку

как правильно использовать солнцезащитный крем, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 20:26 Фото: pixabay
Врач-дерматовенеролог Анастасия Разбежкина рассказала о том, что солнцезащитный крем нужен не только на пляже, но и в городе при коротких выходах на улицу, так как даже кратковременное воздействие ультрафиолета может влиять на состояние кожи и ускорять ее старение, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с "Радио 1" эксперт подчеркнула, что именно солнце является одним из ключевых факторов разрушения коллагена и эластина в коже.

По ее словам, существует два типа старения: хроностарение, связанное с возрастом, и фотостарение, которое возникает под воздействием ультрафиолета. Именно солнечные лучи ускоряют процессы разрушения структур кожи, отвечающих за ее упругость и молодость.

Специалист также отметила, что солнцезащитный фактор (SPF) отражает не степень защиты, а ориентировочное время, в течение которого кожа защищена от покраснения. Для городской среды допустимы более легкие средства, однако для прогулок рекомендуется использовать SPF 30-50.

Кроме того, врач объяснила разницу между физическими и химическими фильтрами. Первые начинают работать сразу после нанесения и подходят для чувствительной кожи, тогда как вторые требуют времени для активации и чаще имеют более легкую текстуру. В обычных условиях крем достаточно наносить утром, но при контакте с водой или после вытирания полотенцем его следует обновлять.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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