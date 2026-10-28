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Названы главные причины бессонницы

мужчина, сон, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 14:00 Фото: pexels
Бессонница – это не просто невозможность уснуть. Сложность засыпания, по словам психолога Софии Касимовой, часто кроется в перевозбуждении нервной системы и неправильных ритуалах перед сном, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" специалист, опираясь на наблюдения за своими клиентами, перечислила главные причины бессонницы.

1. Бессознательное бунтарство

"Работать ночью и спать до обеда – бессознательно создает ощущение "я хозяин своей жизни, могу делать, что хочу". Получается, бунтарство против режима. Ночная активность здесь выступает не физиологической потребностью, а способом вернуть себе субъектность – пусть и в ущерб сну", – дополнила она.София Касимова

2. Перегруз психики

"Мозг ищет, куда бы сбежать от стресса, мыслей и обстоятельств, поэтому не спит. Телефон в этом случае – не причина бессонницы, а симптом: мозг ищет escape-канал от того, с чем не справляется. Я уже не говорю о том, что беспокойный ум, мешающий спать – следствие тревоги, страхов и гиперконтроля. То есть за невозможностью заснуть часто стоит не режим, а нерешенные эмоциональные состояния", – объяснила психолог.

Что с этим делать

"Сон восстанавливает тело и является точкой сборки. Если причина в голове, а не в биохимии/хронотипе – ее можно быстро решить вместе со специалистом. Также можно честно пройти тесты MEQ и MCTQ. Эти опросники помогают отделить биологически поздний хронотип от сбитого режима – разница принципиальная, и от нее зависит стратегия. Для тревожных и беспокойных за час-два до предполагаемого сна можно пить магний или глицинат – самая доступная форма".София Касимова

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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