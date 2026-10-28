Названы главные причины бессонницы

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Бессонница – это не просто невозможность уснуть. Сложность засыпания, по словам психолога Софии Касимовой, часто кроется в перевозбуждении нервной системы и неправильных ритуалах перед сном, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" специалист, опираясь на наблюдения за своими клиентами, перечислила главные причины бессонницы. 1. Бессознательное бунтарство "Работать ночью и спать до обеда – бессознательно создает ощущение "я хозяин своей жизни, могу делать, что хочу". Получается, бунтарство против режима. Ночная активность здесь выступает не физиологической потребностью, а способом вернуть себе субъектность – пусть и в ущерб сну", – дополнила она. София Касимова 2. Перегруз психики "Мозг ищет, куда бы сбежать от стресса, мыслей и обстоятельств, поэтому не спит. Телефон в этом случае – не причина бессонницы, а симптом: мозг ищет escape-канал от того, с чем не справляется. Я уже не говорю о том, что беспокойный ум, мешающий спать – следствие тревоги, страхов и гиперконтроля. То есть за невозможностью заснуть часто стоит не режим, а нерешенные эмоциональные состояния", – объяснила психолог. Что с этим делать "Сон восстанавливает тело и является точкой сборки. Если причина в голове, а не в биохимии/хронотипе – ее можно быстро решить вместе со специалистом. Также можно честно пройти тесты MEQ и MCTQ. Эти опросники помогают отделить биологически поздний хронотип от сбитого режима – разница принципиальная, и от нее зависит стратегия. Для тревожных и беспокойных за час-два до предполагаемого сна можно пить магний или глицинат – самая доступная форма". София Касимова Материал по теме "Совы" и "жаворонки": почему ранние подъемы подходят не всем Все знают, что недосып, алкоголь, курение, употребление сахара в большом количестве, а еще неправильный уход и пренебрежение солнцезащитным кремом ухудшают кожу. Что еще негативно сказывается на состоянии лица, ранее рассказали специалисты.

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