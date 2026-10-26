"Совы" и "жаворонки": почему ранние подъемы подходят не всем

Психолог София Касимова заявила о том, что хронотип влияет на привычное время засыпания и пробуждения, однако несоответствие биологических часов рабочему графику может негативно сказываться на здоровье, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" она отметила, что социальный джетлаг – рассогласование внутренних биологических часов с привычным распорядком дня – может повышать риск набора лишнего веса на 20%.

Касимова также уточнила, что люди с поздним хронотипом, вынужденные придерживаться раннего графика, могут испытывать негативные последствия для здоровья. При этом эксперт считает, что большинству людей ранние подъемы не подходят.

По ее оценке, около 25% населения составляют выраженные "жаворонки", которые легко просыпаются в 5-6 утра.

Хронотип – это индивидуальная, генетически предопределенная особенность суточных ритмов организма, которая определяет время наивысшей активности, пик работоспособности и естественные часы сна и бодрствования.

Ранее эксперт назвал простое упражнение, которое может помочь избежать переедания.