"Совы" и "жаворонки": почему ранние подъемы подходят не всем
В беседе с "Радио 1" она отметила, что социальный джетлаг – рассогласование внутренних биологических часов с привычным распорядком дня – может повышать риск набора лишнего веса на 20%.
Касимова также уточнила, что люди с поздним хронотипом, вынужденные придерживаться раннего графика, могут испытывать негативные последствия для здоровья. При этом эксперт считает, что большинству людей ранние подъемы не подходят.
По ее оценке, около 25% населения составляют выраженные "жаворонки", которые легко просыпаются в 5-6 утра.
Хронотип – это индивидуальная, генетически предопределенная особенность суточных ритмов организма, которая определяет время наивысшей активности, пик работоспособности и естественные часы сна и бодрствования.
Ранее эксперт назвал простое упражнение, которое может помочь избежать переедания.