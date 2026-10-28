Солнце обманчиво: какие опасности подстерегают осенью

Ультрафиолетовое излучение осенью остается достаточно сильным, особенно лучи типа А (УФ-А), которые проникают глубоко в кожу. Они могут способствовать ее преждевременному старению и повреждению ДНК, сообщает Zakon.kz.

Так, некоторые лекарства повышают чувствительность кожи к солнцу.

К ним относятся, как отметила в беседе с изданием KP.RU врач – клинический фармаколог Любовь Селиванова, отдельные антибиотики (доксициклин, ципрофлоксацин), противовоспалительные препараты (кетопрофен, ибупрофен), мочегонные средства, амиодарон и некоторые противогрибковые и химиотерапевтические препараты.

При их приеме важно избегать длительного пребывания на солнце и использовать солнцезащитный крем.

Врачи также рекомендуют пользоваться SPF, особенно при УФ-индексе выше 2. Защита также важна при лечении акне ретиноидами, после пилингов и других косметологических процедур. Солнечное излучение может ускорять старение кожи, повышать риск рака кожи и усугублять некоторые заболевания, например розацеа.

Не стоит забывать и о глазах: в солнечные осенние дни рекомендуется носить солнцезащитные очки с маркировкой UV400 или 100% UV protection.

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