От депрессии и простуды: подборка чаев, создающих "чайное настроение"

Чаи бывают разные: некоторые идеально подходят для завтрака, другие – для встречи с друзьями. Самым необыкновенным вкусом отличаются китайские сорта чая, сообщает Zakon.kz.

Вот, на какие чаи стоит обратить внимание:

Чай для утра и рабочего дня

Утром или во время перерыва часто хочется напитка с выразительным вкусом, который приятно включить в привычный распорядок.

Попробуйте:

Шу пуэр – плотный темный чай с древесными, ореховыми и шоколадными оттенками.

– плотный темный чай с древесными, ореховыми и шоколадными оттенками. ГАБА-чай – интересный выбор для любителей фруктовых, медовых и ягодных нот.

– интересный выбор для любителей фруктовых, медовых и ягодных нот. Зеленый чай , например Лун Цзин, – свежий, с растительными и ореховыми оттенками.

, например Лун Цзин, – свежий, с растительными и ореховыми оттенками. Матча – японский порошковый зеленый чай с насыщенным вкусом и характерной текстурой.

Когда выбрать : за завтраком, в рабочий перерыв или во время учебы.

Как заваривать : шу пуэр при температуре 95-100 °C, ГАБА – 85-95 °C, Лун Цзин – примерно 75-85 °C. Для матча используйте воду около 70-80 °C и взбивайте порошок венчиком.

Все эти чаи содержат кофеин. Его количество зависит от порции и приготовления, поэтому нельзя обещать одинаковый эффект бодрости или концентрации.

Чай для спокойного вечера

После насыщенного дня бывает приятно приготовить чай, не торопясь, и уделить внимание аромату и вкусу.

Для такой атмосферы подойдут:

Бай Му Дань – белый чай с мягким цветочным ароматом и лёгкой сладостью.

– белый чай с мягким цветочным ароматом и лёгкой сладостью. ГАБА-улун – для тех, кому нравятся медовые и фруктовые оттенки.

– для тех, кому нравятся медовые и фруктовые оттенки. Уишаньские улуны – насыщенные чаи с нотами древесины, орехов, карамели и выпечки.

Когда выбрать : для чтения, неспешного разговора или домашнего чаепития.

Как заваривать : Бай Му Дань – ориентировочно 80-90 °C, уишаньские улуны – 90-100 °C.

Важно помнить: белый чай, ГАБА и улуны тоже содержат кофеин. Если вы чувствительны к нему, непосредственно перед сном лучше выбрать напиток без кофеина.

Чай для уюта и встреч с друзьями

Для прохладной погоды и дружеских встреч особенно интересны чаи с насыщенным ароматом и сладковатыми оттенками.

Да Хун Пао – утесный улун, в котором могут раскрываться ореховые, древесные и шоколадные ноты.

– утесный улун, в котором могут раскрываться ореховые, древесные и шоколадные ноты. Дянь Хун Цзинь Хао ААА – красный чай из Юньнани с медовыми и сухофруктовыми оттенками.

– красный чай из Юньнани с медовыми и сухофруктовыми оттенками. Хей Цзинь АА – красный чай, который стоит попробовать любителям насыщенного вкуса.

Когда выбрать : для осеннего вечера, встречи с друзьями или чаепития с десертом.

Как заваривать : Да Хун Пао при температуре 90-100 °C, красные чаи – 90-95 °C. Подбирайте крепость по вкусу.

Для компании удобно использовать чайник и чахай, чтобы разлить настой одинаковой крепости по всем пиалам.

Чай для романтической атмосферы

Для свидания или тихого вечера вдвоем можно выбрать чай с тонким цветочным или фруктовым ароматом.

Жасминовый чай – с выразительным ароматом жасмина.

– с выразительным ароматом жасмина. Молочный улун – с характерными сливочными оттенками.

– с характерными сливочными оттенками. Ароматизированный улун – вариант для любителей необычных сладких и фруктовых ароматов.

– вариант для любителей необычных сладких и фруктовых ароматов. Те Гуань Инь – светлый улун с цветочными и свежими растительными нотами.

Как заваривать : жасминовый чай – примерно 75-85 °C, светлые улуны – 85-95 °C.

Здесь особенно интересно использовать небольшие пиалы и заваривание проливами, чтобы сравнивать аромат каждого настоя.

Чай для экспериментов и новых открытий

Если привычные сорта уже знакомы, устройте небольшую дегустацию.

Шэн пуэр – чай, вкус которого зависит от сырья, возраста и условий хранения. Молодые шэны часто имеют свежие растительные и фруктовые оттенки, выдержанные – более глубокие и древесные.

– чай, вкус которого зависит от сырья, возраста и условий хранения. Молодые шэны часто имеют свежие растительные и фруктовые оттенки, выдержанные – более глубокие и древесные. ГАБА от мастера Джека – вариант для знакомства с необычными вкусовыми профилями тайваньского чая.

– вариант для знакомства с необычными вкусовыми профилями тайваньского чая. Анчан – синий травяной напиток из цветков клитории тройчатой. Он не относится к чаю из растения Camellia sinensis и обычно не содержит кофеина.

Когда выбрать : для дегустации, знакомства с новыми вкусами или встречи любителей чая. Как заваривать : шэн пуэр – ориентировочно 85-100 °C в зависимости от особенностей чая, ГАБА – 85-95 °C, анчан – 90-100 °C.

Попробуйте сравнить два разных напитка и записать, какие оттенки удалось заметить.

Ранее китайские ученые из Медицинского колледжа Пекинского союза провели масштабное исследование и выяснили, какой чай полезнее для сосудов – черный или зеленый.