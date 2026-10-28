От депрессии и простуды: подборка чаев, создающих "чайное настроение"
Вот, на какие чаи стоит обратить внимание:
Чай для утра и рабочего дня
Утром или во время перерыва часто хочется напитка с выразительным вкусом, который приятно включить в привычный распорядок.
Попробуйте:
- Шу пуэр – плотный темный чай с древесными, ореховыми и шоколадными оттенками.
- ГАБА-чай – интересный выбор для любителей фруктовых, медовых и ягодных нот.
- Зеленый чай, например Лун Цзин, – свежий, с растительными и ореховыми оттенками.
- Матча – японский порошковый зеленый чай с насыщенным вкусом и характерной текстурой.
Когда выбрать: за завтраком, в рабочий перерыв или во время учебы.
Как заваривать: шу пуэр при температуре 95-100 °C, ГАБА – 85-95 °C, Лун Цзин – примерно 75-85 °C. Для матча используйте воду около 70-80 °C и взбивайте порошок венчиком.
Все эти чаи содержат кофеин. Его количество зависит от порции и приготовления, поэтому нельзя обещать одинаковый эффект бодрости или концентрации.
Чай для спокойного вечера
После насыщенного дня бывает приятно приготовить чай, не торопясь, и уделить внимание аромату и вкусу.
Для такой атмосферы подойдут:
- Бай Му Дань – белый чай с мягким цветочным ароматом и лёгкой сладостью.
- ГАБА-улун – для тех, кому нравятся медовые и фруктовые оттенки.
- Уишаньские улуны – насыщенные чаи с нотами древесины, орехов, карамели и выпечки.
Когда выбрать: для чтения, неспешного разговора или домашнего чаепития.
Как заваривать: Бай Му Дань – ориентировочно 80-90 °C, уишаньские улуны – 90-100 °C.
Важно помнить: белый чай, ГАБА и улуны тоже содержат кофеин. Если вы чувствительны к нему, непосредственно перед сном лучше выбрать напиток без кофеина.
Чай для уюта и встреч с друзьями
Для прохладной погоды и дружеских встреч особенно интересны чаи с насыщенным ароматом и сладковатыми оттенками.
- Да Хун Пао – утесный улун, в котором могут раскрываться ореховые, древесные и шоколадные ноты.
- Дянь Хун Цзинь Хао ААА – красный чай из Юньнани с медовыми и сухофруктовыми оттенками.
- Хей Цзинь АА – красный чай, который стоит попробовать любителям насыщенного вкуса.
Когда выбрать: для осеннего вечера, встречи с друзьями или чаепития с десертом.
Как заваривать: Да Хун Пао при температуре 90-100 °C, красные чаи – 90-95 °C. Подбирайте крепость по вкусу.
Для компании удобно использовать чайник и чахай, чтобы разлить настой одинаковой крепости по всем пиалам.
Чай для романтической атмосферы
Для свидания или тихого вечера вдвоем можно выбрать чай с тонким цветочным или фруктовым ароматом.
- Жасминовый чай – с выразительным ароматом жасмина.
- Молочный улун – с характерными сливочными оттенками.
- Ароматизированный улун – вариант для любителей необычных сладких и фруктовых ароматов.
- Те Гуань Инь – светлый улун с цветочными и свежими растительными нотами.
Как заваривать: жасминовый чай – примерно 75-85 °C, светлые улуны – 85-95 °C.
Здесь особенно интересно использовать небольшие пиалы и заваривание проливами, чтобы сравнивать аромат каждого настоя.
Чай для экспериментов и новых открытий
Если привычные сорта уже знакомы, устройте небольшую дегустацию.
- Шэн пуэр – чай, вкус которого зависит от сырья, возраста и условий хранения. Молодые шэны часто имеют свежие растительные и фруктовые оттенки, выдержанные – более глубокие и древесные.
- ГАБА от мастера Джека – вариант для знакомства с необычными вкусовыми профилями тайваньского чая.
- Анчан – синий травяной напиток из цветков клитории тройчатой. Он не относится к чаю из растения Camellia sinensis и обычно не содержит кофеина.
Когда выбрать: для дегустации, знакомства с новыми вкусами или встречи любителей чая. Как заваривать: шэн пуэр – ориентировочно 85-100 °C в зависимости от особенностей чая, ГАБА – 85-95 °C, анчан – 90-100 °C.
Попробуйте сравнить два разных напитка и записать, какие оттенки удалось заметить.
Ранее китайские ученые из Медицинского колледжа Пекинского союза провели масштабное исследование и выяснили, какой чай полезнее для сосудов – черный или зеленый.