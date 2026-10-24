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Советы

Черный против зеленого: какой чай на самом деле полезнее

кружка, чай, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 12:52 Фото: pixabay
Китайские ученые из Медицинского колледжа Пекинского союза провели масштабное исследование и выяснили, какой чай полезнее для сосудов – черный или зеленый, сообщает Zakon.kz.

Сила черного

Известно, что исследование проходило в течение 9 лет. За это время ученые наблюдали за 485 934 жителями Китая в возрасте от 30 до 79 лет. За это время у участников выявили 863 случая различных сосудистых патологий, в том числе ишемическую болезнь сердца, инсульты, легочное сердце и заболевания периферических артерий.

У людей, которые пили чай ежедневно, риск заболеваний сердца и сосудов был на 11% меньше, чем у непьющих чай. В отношении черного чая связь между регулярным употреблением и более низким риском сосудистых катастроф оказалась более устойчивой и выраженной. Причем в случае ишемической болезни сердца зафиксировали самое сильное снижение риска – на 36,6 %. Это противоречит сложившимся представлениям о том, что для сердечников полезнее всего зеленый чай.

Ученые объяснили такой эффект соединениями, которые появляются в чайном листе после полной ферментации, это теафлавины.

Они, как гласит публикация издания "АиФ", обладают противовоспалительным действием, помогают регулировать уровень липидов (жиров) и защищают внутреннюю оболочку сосудов, сохраняя их эластичность. При этом теафлавины черного чая дольше задерживаются в кровеносной системе (чем полифенолы зеленого), работают более плавно.

Черный чай проще в приготовлении, зеленый капризнее и его легче испортить при заваривании.

Не пейте "кипяток"

При этом ученые указали на важность температуры и крепости чая. Обжигающий напиток показал повышение риска сосудистых расстройств на 16% по сравнению с теми, кто не пьет чай вообще. Так что "кипяток" точно не полезен. А вот когда чай был комнатной температуры или умеренно горячий (теплый), то его защитные свойства проявлялись сполна.

Также имеет значение доза и крепость чая. Оптимально употреблять напиток средней крепости. Слишком крепкая заварка может приводить к тахикардии и повышению давления, сводя на нет пользу. Наименьший риск сосудистых заболеваний отмечался у людей, которые выпивали 6-8 небольших чашек чая в неделю (тогда как активные любители чая выпивают в среднем около 3 чашек в день).

Стоит особо подчеркнуть, что максимальный эффект чая в защите артерий достигается, если человек не курит и занимается спортом.

В каких сортах больше антиоксидантов

Теафлавины придают чаю яркий медно-красный цвет и легкую кислинку. Некоторые сорта чая содержат больше всего этих полифенолов.

На первом месте – листовой индийский чай из региона Ассам. Далее идут высокогорные чаи из Шри-Ланки (цейлонский чай), на третьем месте – китайские красные (сорта Дянь Хун или Кимун) и чаи из Кении (с вулканических плантаций). Чем больше среди листочков золотистых вкраплений (золотые почки или золотые ворсинки), тем больше в таком чае антиоксидантов.

Меньше всего теафлавинов в чае из пакетиков и декофеинизированном. В готовых холодных чаях из бутылок антиоксидантов тоже почти нет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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