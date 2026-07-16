Летние отеки: когда это норма, а когда пора к врачу
В Telegram она написала, что в жару организм активнее охлаждается: кровеносные сосуды расширяются, чтобы отдавать больше тепла через кожу. В результате часть жидкости выходит из сосудов в окружающие ткани, из-за чего чаще всего отекают стопы и голени.
Чтобы уменьшить отечность, врач рекомендует больше двигаться, не забывать пить достаточное количество воды, ограничить употребление соленой пищи, фастфуда, копченостей и чипсов, а также давать ногам отдых, приподнимая их вечером выше уровня сердца.
При этом специалист предостерегает от самостоятельного приема мочегонных препаратов. Такие средства не устраняют причину отеков и могут нарушить водно-солевой баланс организма.
Врач также напомнила, что в некоторых случаях отеки могут быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Поводом для обращения к врачу являются внезапный отек одной ноги, боль, покраснение или ощущение жара в месте отека, одышка, боль в груди, а также постоянные отеки, возникающие независимо от времени года или сопровождающиеся другими симптомами недомогания.
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