Как защитить себя от зимних вирусов без таблеток
Об этом пишет британское издание Mirror. Рекомендации озвучила нутрициолог Полин Кокс. Она рекомендует делать ставку не на "суперфуды" во время болезни, а на постоянную заботу об организме.
Первым делом эксперт советует уделить внимание витамину D. Осенью и зимой солнечного света недостаточно, а получить его в нужном объеме только из жирной рыбы или яичных желтков сложно, поэтому стоит рассмотреть прием повседневных добавок.
Вторым важным элементом является цинк, поддерживающий работу иммунитета. Его источниками служат мясо,морепродукты и молочные продукты.
Третье правило – обязательное наличие белка в каждом приеме пищи. Яйца на завтрак, птица на обед, рыба или бобовые на ужин помогают организму восстанавливаться и бороться с инфекциями.
Четвертый шаг – разнообразие и яркие цвета на тарелке. Болгарский перец, брокколи, цитрусовые и ягоды богаты витамином C и дают иммунитету весь спектр необходимых микроэлементов.
Пятое правило – заготовка еды впрок. Заранее приготовленные супы, рагу или костные бульоны выручат в дни,когда нет сил стоять у плиты.
Врачи напоминают, что правильное питание не заменяет вакцинацию. Главным способом защиты остаются прививки, регулярное мытье рук с мылом (20-30 секунд), проветривание помещений и сон не менее 7 часов в сутки.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Ранее эксперт рассказал, что качественный сон и полноценный отдых могут продлить жизнь человека почти на пять лет.