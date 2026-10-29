Как защитить себя от зимних вирусов без таблеток

Специалисты по питанию поделились простыми правилами, которые помогут уберечься от сезонных вирусов в холодное время года. Эксперт назвала пять способов укрепления иммунитета через ежедневный рацион, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет британское издание Mirror. Рекомендации озвучила нутрициолог Полин Кокс. Она рекомендует делать ставку не на "суперфуды" во время болезни, а на постоянную заботу об организме.

Первым делом эксперт советует уделить внимание витамину D. Осенью и зимой солнечного света недостаточно, а получить его в нужном объеме только из жирной рыбы или яичных желтков сложно, поэтому стоит рассмотреть прием повседневных добавок.

Вторым важным элементом является цинк, поддерживающий работу иммунитета. Его источниками служат мясо,морепродукты и молочные продукты.

Третье правило – обязательное наличие белка в каждом приеме пищи. Яйца на завтрак, птица на обед, рыба или бобовые на ужин помогают организму восстанавливаться и бороться с инфекциями.

Четвертый шаг – разнообразие и яркие цвета на тарелке. Болгарский перец, брокколи, цитрусовые и ягоды богаты витамином C и дают иммунитету весь спектр необходимых микроэлементов.

Пятое правило – заготовка еды впрок. Заранее приготовленные супы, рагу или костные бульоны выручат в дни,когда нет сил стоять у плиты.

Врачи напоминают, что правильное питание не заменяет вакцинацию. Главным способом защиты остаются прививки, регулярное мытье рук с мылом (20-30 секунд), проветривание помещений и сон не менее 7 часов в сутки.

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Ранее эксперт рассказал, что качественный сон и полноценный отдых могут продлить жизнь человека почти на пять лет.