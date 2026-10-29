Трем знакам зодиака пророчат сказочное богатство в начале ноября

В начале ноября 2026 года три знака зодиака могут получить новые возможности для финансового роста и успеха. Астрологи связывают этот период с неожиданными предложениями, возвращением прежних возможностей и шансом изменить материальное положение, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет YourTango. По прогнозу астролога Кейт Роуз, с 2 по 8 ноября особенно благоприятный период ожидает Весы, Дев и Раков. Несмотря на продолжающийся период ретроградного движения планет, некоторые события могут подтолкнуть их к новым решениям в карьере и финансах.

Одним из ключевых астрологических событий станет соединение Меркурия с Солнцем, известное как казими, в знаке Скорпиона 4 ноября. По мнению астролога, оно символизирует начало нового цикла и может помочь определиться с целями и начать действовать активнее.

Весы

Для Весов неделя может открыть новый финансовый этап. Астролог советует внимательнее относиться к решениям и думать не только о ближайшей выгоде, но и о долгосрочной стабильности.

В этот период возможны неожиданные предложения и новые возможности. Даже если для достижения результата потребуется время, Весам рекомендуют не отказываться от перспективных шансов и четко определить, какого финансового будущего они хотят.

Девы

Девам советуют задуматься о том, чего они действительно заслуживают, и не ограничиваться привычным планированием задач. По прогнозу, 7 ноября соединение Луны с Венерой может вернуть прежние финансовые возможности или предложения, которые помогут почувствовать удовлетворение от своей жизни.

Астролог считает, что Девам важно прислушаться к собственным желаниям, а не полагаться исключительно на логику и списки целей. Не стоит бояться просить о большем, если это соответствует их представлениям о благополучии.

Раки

Для Раков 4 ноября может стать отправной точкой для перемен в финансовой сфере. После периода переоценки целей им, согласно прогнозу, станет проще понять, чего они хотят добиться, и сосредоточиться на конкретных шагах.

При этом астролог подчеркивает: одного ожидания недостаточно. Ракам советуют проявлять инициативу в вопросах карьеры и инвестиций. Некоторые возможности могут оказаться связанными с прошлым, однако это не исключает их пользы для долгосрочного успеха.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что конец октября станет судьбоносным для пяти знаков зодиака.