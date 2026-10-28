#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
455.63
507.89
5.65
Советы

Конец октября станет судьбоносным для пяти знаков зодиака

Девушка, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 08:53 Фото: pexels
Астрологи назвали знаки зодиака, которым эти дни принесут новые возможности, приятные встречи и поводы для радости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, это хороший период, чтобы поверить в свои силы, разобраться в желаниях и смелее двигаться к целям.

Овен

Время воплощать идеи и открывать в себе новые таланты. В личной жизни возможны приятные перемены. Забота о себе и небольшие радости помогут завершить месяц в хорошем настроении.

Телец

Отношения с близкими станут теплее, а поддержка окружающих поможет увереннее двигаться вперед. Конец месяца располагает к тому, чтобы восстановить силы и вернуть внутреннее спокойствие.

Весы

Наступает удачный период для восстановления гармонии, откровенных разговоров и заботы о себе. У вас появится возможность вернуть доверие в отношения с партнером и стать ближе к дорогим людям.

Скорпион

У вас появится больше уверенности в свои силах. Новые начинания и честный диалог помогут изменить ситуацию к лучшему.

Рыбы

Вдохновение подтолкнет к новым планам, а общение с близкими подарит положительные эмоции. В дружбе станет проще отличать искреннюю поддержку от общения по привычке.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, которые получат щедрый подарок Вселенной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Девушка, телефон, удивление
05:30, 19 февраля 2026
Известны три знака зодиака, которые сильно удивятся в ближайшее время
Гороскоп, знаки зодиака, астрология
18:34, 29 мая 2026
Кого из знаков зодиака в июне ждут болезненные удары судьбы
Человек, елка, Новый год
05:20, 13 декабря 2025
Названы знаки зодиака, для которых декабрь 2025 станет судьбоносным
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина провела тренировку с Вуковым перед игрой второго круга с Путинцевой в Токио
08:52, Сегодня
Елена Рыбакина провела тренировку с Вуковым перед игрой второго круга с Путинцевой в Токио
Асу Алмабаев улыбается на тренировке
08:24, Сегодня
Асу Алмабаев отправился в Катар для подготовки к бою в UFC с Кёдзи Хоригути
Зарина Толыбай с кубок и золотой медалью молодежного чемпионата мира по боксу
07:47, Сегодня
Зарина Толыбай раскрыла секрет победы в финале молодёжного ЧМ по боксу
Игроки Снежных Барсов в матче Молодёжной хоккейной лиги
07:16, Сегодня
"Снежные Барсы" разгромили "АКМ-Юниор" в Туле и одержали третью победу подряд в МХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: