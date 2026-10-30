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В Казахстане готовят новые правила для выезда на работу за границу

Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 10:49 Фото: freepik
В Казахстане ужесточат правила для агентств по трудоустройству за рубежом. Об этом Zakon.kz стало известно сегодня, 30 октября 2026 года, из заявления Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Так, по данным ведомства, в настоящее время прорабатываются законодательные изменения, направленные на повышение прозрачности деятельности частных агентств занятости, оказывающих услуги по трудоустройству казахстанцев за рубежом.

Специалисты подчеркивают, что необходимость совершенствования регулирования связана с рисками, с которыми могут столкнуться граждане при обращении к недобросовестным посредникам.

В частности, речь идет о случаях, когда гражданам предлагают трудоустройство за рубежом на привлекательных условиях, взимают значительные суммы за посреднические услуги, однако фактические условия трудоустройства не соответствуют первоначальным обещаниям.

Кроме того, дополнительные риски возникают в ситуациях, когда выезд осуществляется по документам, не предусматривающим законное осуществление трудовой деятельности в стране пребывания.

"Одним из рассматриваемых механизмов является ведение государственного цифрового реестра частных агентств занятости. Также Агентствам может быть вменена обязанность подтверждать достоверность сведений о работодателе, наличии вакансии и условиях предстоящего трудоустройства до направления гражданина за рубеж".Пресс-служба МТСЗН РК

Также до выезда за рубеж гражданину должна будет предоставляться информация об условиях трудоустройства, размере и порядке оплаты труда, месте работы, условиях проживания и иных существенных условиях.

Еще рассматриваются возможные дополнительные финансовые гарантии для граждан, пользующихся услугами таких агентств, посредством механизма внесения гарантийного взноса на имя трудоустраиваемого гражданина в банке второго уровня на территории Казахстана.

Предполагается, что соответствующая гарантия может использоваться, в том числе, в случаях возникновения обстоятельств, препятствующих продолжению пребывания гражданина за рубежом и требующих его возвращения в Казахстан.

В МТСЗН подчеркивают, что пока предлагаемые изменения находятся на стадии разработки и обсуждения и не являются действующими нормами законодательства.

Параллельно в ведомстве настоятельно рекомендует казахстанцам, планирующим работать за рубежом:

  • Проверять информацию о посреднике и иностранном работодателе.
  • Заранее уточнять условия работы.
  • Обязательно заключать письменный трудовой договор.
  • Проверять, какие документы и разрешения нужны для легальной работы в выбранной стране.
  • С осторожностью относиться к предложениям, требующим крупных предоплат за трудоустройство.
  • Не соглашаться на выезд по туристической визе с обещанием оформить работу на месте, если это противоречит законам страны пребывания.

21 октября 2026 года Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана публиковал напоминание о важности трудовых договоров при работе в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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