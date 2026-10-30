В Казахстане готовят новые правила для выезда на работу за границу
Так, по данным ведомства, в настоящее время прорабатываются законодательные изменения, направленные на повышение прозрачности деятельности частных агентств занятости, оказывающих услуги по трудоустройству казахстанцев за рубежом.
Специалисты подчеркивают, что необходимость совершенствования регулирования связана с рисками, с которыми могут столкнуться граждане при обращении к недобросовестным посредникам.
В частности, речь идет о случаях, когда гражданам предлагают трудоустройство за рубежом на привлекательных условиях, взимают значительные суммы за посреднические услуги, однако фактические условия трудоустройства не соответствуют первоначальным обещаниям.
Кроме того, дополнительные риски возникают в ситуациях, когда выезд осуществляется по документам, не предусматривающим законное осуществление трудовой деятельности в стране пребывания.
"Одним из рассматриваемых механизмов является ведение государственного цифрового реестра частных агентств занятости. Также Агентствам может быть вменена обязанность подтверждать достоверность сведений о работодателе, наличии вакансии и условиях предстоящего трудоустройства до направления гражданина за рубеж".Пресс-служба МТСЗН РК
Также до выезда за рубеж гражданину должна будет предоставляться информация об условиях трудоустройства, размере и порядке оплаты труда, месте работы, условиях проживания и иных существенных условиях.
Еще рассматриваются возможные дополнительные финансовые гарантии для граждан, пользующихся услугами таких агентств, посредством механизма внесения гарантийного взноса на имя трудоустраиваемого гражданина в банке второго уровня на территории Казахстана.
Предполагается, что соответствующая гарантия может использоваться, в том числе, в случаях возникновения обстоятельств, препятствующих продолжению пребывания гражданина за рубежом и требующих его возвращения в Казахстан.
В МТСЗН подчеркивают, что пока предлагаемые изменения находятся на стадии разработки и обсуждения и не являются действующими нормами законодательства.
Параллельно в ведомстве настоятельно рекомендует казахстанцам, планирующим работать за рубежом:
- Проверять информацию о посреднике и иностранном работодателе.
- Заранее уточнять условия работы.
- Обязательно заключать письменный трудовой договор.
- Проверять, какие документы и разрешения нужны для легальной работы в выбранной стране.
- С осторожностью относиться к предложениям, требующим крупных предоплат за трудоустройство.
- Не соглашаться на выезд по туристической визе с обещанием оформить работу на месте, если это противоречит законам страны пребывания.
21 октября 2026 года Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана публиковал напоминание о важности трудовых договоров при работе в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).