#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.71
505.8
5.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.71
505.8
5.63
Советы

Почему на самом деле растет живот – объяснение эксперта

Картизоловый живот, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 18:15 Фото: magnific
Популярное утверждение о том, что стресс вызывает появление так называемого кортизолового живота, не совсем соответствует действительности. В большинстве случаев увеличение объема талии связано совсем с другими причинами, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Елизавета Золотова в беседе с Газетой.Ru.

По словам специалистки, кортизол – важный гормон, который помогает организму справляться со стрессом, физическими нагрузками и недостатком сна. Однако его чрезмерная выработка действительно может влиять на распределение жировых отложений. В таких случаях жир способен накапливаться не только в области живота, но и на груди и шее.

Такое состояние в медицине называется эндогенным гиперкортицизмом. Это редкая патология, которая нередко связана с опухолями. При этом врач подчеркнула, что обычное появление живота далеко не всегда говорит о повышенном уровне кортизола.

"В подавляющем большинстве случаев "кортизоловый живот" – это не более чем маркетинговый ход, направленный на завлечение человека и назначение ненужных обследований", – отметила Золотова.

Как объяснила эндокринолог, чаще всего увеличение жировых отложений в области талии связано с нарушением энергетического баланса: человек потребляет больше энергии, чем расходует. Однако лишний жир – не единственная причина изменения объема живота.

В некоторых случаях живот может увеличиваться из-за нарушений пищеварения или гинекологических проблем. Поэтому не стоит автоматически связывать любые изменения фигуры со стрессом и пытаться самостоятельно искать у себя гормональные нарушения.

Для оценки возможных рисков врач рекомендует обращать внимание на индекс массы тела и окружность талии. Эти показатели помогают лучше оценить состояние организма, чем популярные интернет-термины и сомнительные обещания быстро избавиться от "кортизолового живота".

Ранее мы сообщали, почему дети могут храпеть по ночам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
Читайте также
жир, похудение
15:37, 21 сентября 2024
Почему выпирает живот и копится жир на талии, рассказала врач
живот, руки
16:36, 06 мая 2026
Что скрывает "пивной живот" и почему он опасен
диетологи развенчали миф о хлебе
23:38, 15 февраля 2024
Миф о хлебе развенчали диетологи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Елимай&quot;
19:33, Сегодня
Казахстанский нападающий "Елимая" Свиридов может сменить клуб
Чемпионат мира по борьбе
19:28, Сегодня
Женская сборная Казахстана по борьбе добилась прогресса на чемпионате мира
Фото: НОК РК
19:08, Сегодня
Видео поражения Алтын Шагаевой в схватке за "бронзу" ЧМ по борьбе в Астане
Фото: UWW
18:36, Сегодня
Казахстанка Шагаева досрочно проиграла монголке в схватке за "бронзу" ЧМ по борьбе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: