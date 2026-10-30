Почему на самом деле растет живот – объяснение эксперта

Популярное утверждение о том, что стресс вызывает появление так называемого кортизолового живота, не совсем соответствует действительности. В большинстве случаев увеличение объема талии связано совсем с другими причинами, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Елизавета Золотова в беседе с Газетой.Ru.

По словам специалистки, кортизол – важный гормон, который помогает организму справляться со стрессом, физическими нагрузками и недостатком сна. Однако его чрезмерная выработка действительно может влиять на распределение жировых отложений. В таких случаях жир способен накапливаться не только в области живота, но и на груди и шее.

Такое состояние в медицине называется эндогенным гиперкортицизмом. Это редкая патология, которая нередко связана с опухолями. При этом врач подчеркнула, что обычное появление живота далеко не всегда говорит о повышенном уровне кортизола.

"В подавляющем большинстве случаев "кортизоловый живот" – это не более чем маркетинговый ход, направленный на завлечение человека и назначение ненужных обследований", – отметила Золотова.

Как объяснила эндокринолог, чаще всего увеличение жировых отложений в области талии связано с нарушением энергетического баланса: человек потребляет больше энергии, чем расходует. Однако лишний жир – не единственная причина изменения объема живота.

В некоторых случаях живот может увеличиваться из-за нарушений пищеварения или гинекологических проблем. Поэтому не стоит автоматически связывать любые изменения фигуры со стрессом и пытаться самостоятельно искать у себя гормональные нарушения.

Для оценки возможных рисков врач рекомендует обращать внимание на индекс массы тела и окружность талии. Эти показатели помогают лучше оценить состояние организма, чем популярные интернет-термины и сомнительные обещания быстро избавиться от "кортизолового живота".

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