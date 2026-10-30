Почему одни стареют быстрее других: врач раскрыла неожиданные факторы

Диетолог Маргарита Королева заявила о том, что на сохранение молодости влияют не только питание, но и физическая активность, окружение, образ жизни и отношение к происходящему, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" она отметила, что важно бороться не с возрастом, а с преждевременным старением. На него влияют состояние здоровья, работоспособность, уровень энергии и повседневные привычки.

Королева подчеркнула, что большое значение имеют социальное окружение, общение, работа и интересы человека. Не менее важна открытость новому и желание узнавать мир.

Эксперт отметила, что молодость не определяется цифрой в паспорте. Это сочетание здоровья, активности, благоприятного окружения и любопытства к жизни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее кардиолог назвал крупу, которая помогает защитить сердце.