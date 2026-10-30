Будущая мама не обязана улыбаться: психолог развеяла популярное заблуждение

Психолог Елизавета Гайдук заявила о том, что стремление будущие мамы нередко воспринимают беременность как проект, в котором нельзя допустить ни одной ошибки, что может усилить тревогу и плохо сказаться на самочувствии, сообщает Zakon.kz.

В беседе в "Газетой.Ru" она отметила, что женщины с выраженным перфекционизмом могут испытывать чувство вины из-за любых отклонений от намеченного плана. Даже усталость, раздражение или пропущенная рекомендация врача становятся поводом для переживаний.

Еще один источник тревоги – убеждение, что беременная должна постоянно быть спокойной и счастливой. При этом страхи, сомнения и плохое настроение сами по себе не означают, что женщина станет плохой матерью.

"Страх, усталость, раздражение и сомнения сами по себе не означают, что женщина будет плохой матерью. Важно не требовать от себя постоянного спокойствия, а учиться замечать свои чувства без дополнительного самоосуждения", – подчеркнула психолог.

Гайдук также отметила, что партнеру важно не усиливать давление попытками контролировать питание, сон и эмоциональное состояние будущей матери. Вместо требований и нравоучений женщине нужны уважение к ее решениям, помощь в повседневных делах и возможность открыто говорить о своих страхах.

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