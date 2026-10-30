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Советы

Что приготовить: рецепт печенья "Ведьмины пальчики" к Хэллоуину

Печенье &quot;Ведьмины пальчики&quot;, кулинария, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 03:59 Фото: pexels
В преддверии Хэллоуина иногда хочется необычной "готической" атмосферы, которую отлично можно создать с помощью еды, сообщает Zakon.kz.

Одним из лакомств, которое может удивить гостей, может быть печенье "Ведьмины пальчики". Улыбки на их лицах это подтвердят.

Ингредиенты:

  • Миндаль очищенный – 30 штук;
  • Мука – 300 г;
  • Масло сливочное – 110 г;
  • Яйцо – 1 шт;
  • Сахарная пудра – 100 г;
  • Ликер апельсиновый – 15 мл;
  • Разрыхлитель – 1,5 ч.л;
  • Соль крупная – щепотка.

Процесс приготовления:

  • В миске взбить миксером размягченное масло, сахарную пудру, яйцо и ликер (можно без него).
  • Добавить разрыхлитель, соль и часть муки, перемешать.
  • На стол высыпать остальную муку и быстро замесить гладкое тесто, чтобы к рукам не липло.
  • Завернуть тесто в пищевую пленку, положить в холодильник на 20 минут.
  • Сделать из теста колбаску, разделить ее на 30 равных частей.
  • С каждого кусочка формируем тонкий пальчик, тыльной стороной ножа делаем рисунок, в один конец пальца вставляем миндаль.
  • Выложить пальчики на пергамент, покрасить ногти любым красным вареньем.
  • Отправить пальчики выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
  • Снять пергамент с пальчиками с противня, оставить остывать.

Печенье "Ведьмины пальчики" готово.

Ранее мы советовали к приготовлению быстрый рецепт домашнего "Наполеона" из слоеного теста.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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