Что приготовить: рецепт печенья "Ведьмины пальчики" к Хэллоуину
Фото: pexels
В преддверии Хэллоуина иногда хочется необычной "готической" атмосферы, которую отлично можно создать с помощью еды, сообщает Zakon.kz.
Одним из лакомств, которое может удивить гостей, может быть печенье "Ведьмины пальчики". Улыбки на их лицах это подтвердят.
Ингредиенты:
- Миндаль очищенный – 30 штук;
- Мука – 300 г;
- Масло сливочное – 110 г;
- Яйцо – 1 шт;
- Сахарная пудра – 100 г;
- Ликер апельсиновый – 15 мл;
- Разрыхлитель – 1,5 ч.л;
- Соль крупная – щепотка.
Процесс приготовления:
- В миске взбить миксером размягченное масло, сахарную пудру, яйцо и ликер (можно без него).
- Добавить разрыхлитель, соль и часть муки, перемешать.
- На стол высыпать остальную муку и быстро замесить гладкое тесто, чтобы к рукам не липло.
- Завернуть тесто в пищевую пленку, положить в холодильник на 20 минут.
- Сделать из теста колбаску, разделить ее на 30 равных частей.
- С каждого кусочка формируем тонкий пальчик, тыльной стороной ножа делаем рисунок, в один конец пальца вставляем миндаль.
- Выложить пальчики на пергамент, покрасить ногти любым красным вареньем.
- Отправить пальчики выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
- Снять пергамент с пальчиками с противня, оставить остывать.
Печенье "Ведьмины пальчики" готово.
Ранее мы советовали к приготовлению быстрый рецепт домашнего "Наполеона" из слоеного теста.
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