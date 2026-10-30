Что приготовить: рецепт печенья "Ведьмины пальчики" к Хэллоуину

В преддверии Хэллоуина иногда хочется необычной "готической" атмосферы, которую отлично можно создать с помощью еды, сообщает Zakon.kz.

Одним из лакомств, которое может удивить гостей, может быть печенье "Ведьмины пальчики" . Улыбки на их лицах это подтвердят.

Ингредиенты:

Миндаль очищенный – 30 штук;

Мука – 300 г;

Масло сливочное – 110 г;

Яйцо – 1 шт;

Сахарная пудра – 100 г;

Ликер апельсиновый – 15 мл;

Разрыхлитель – 1,5 ч.л;

Соль крупная – щепотка.

Процесс приготовления:

В миске взбить миксером размягченное масло, сахарную пудру, яйцо и ликер (можно без него).

миксером размягченное масло, сахарную пудру, яйцо и ликер (можно без него). Добавить разрыхлитель, соль и часть муки, перемешать.

разрыхлитель, соль и часть муки, перемешать. На стол высыпать остальную муку и быстро замесить гладкое тесто, чтобы к рукам не липло.

остальную муку и быстро замесить гладкое тесто, чтобы к рукам не липло. Завернуть тесто в пищевую пленку, положить в холодильник на 20 минут.

тесто в пищевую пленку, положить в холодильник на 20 минут. Сделать из теста колбаску, разделить ее на 30 равных частей.

ее на 30 равных частей. С каждого кусочка формируем тонкий пальчик, тыльной стороной ножа делаем рисунок, в один конец пальца вставляем миндаль.

тонкий пальчик, тыльной стороной ножа делаем рисунок, в один конец пальца миндаль. Выложить пальчики на пергамент, покрасить ногти любым красным вареньем.

пальчики на пергамент, ногти любым красным вареньем. Отправить пальчики выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

пальчики выпекаться в заранее разогретую духовку на 15-20 минут. Снять пергамент с пальчиками с противня, оставить остывать.

Печенье "Ведьмины пальчики" готово.

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