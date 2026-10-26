Быстрый рецепт домашнего "Наполеона" из слоеного теста: вкуснее, чем в кондитерских

Торт "Наполеон" заслуженно считается одним из самых популярных тортов, но готовить его довольно долго, поэтому многие кулинары избегают этого десерта. Существует рецепт, где используется уже готовое тесто и это упрощает процесс, сообщает Zakon.kz.

Такой торт по вкусу ничем не уступает классическому, но делается в разы проще и быстрее. Коржи готовятся из слоеного теста, которое нужно только запечь в духовке. Их смазывают самым элементарным заварным кремом.

Ингредиенты:

500 граммов замороженного слоеного бездрожжевого теста;

500 граммов молока;

250 граммов сливочного масла;

180 граммов сахара;

две столовые ложки муки;

два яйца.

Процесс приготовления:

Тесто заранее достаньте из морозилки и разморозьте . Дайте маслу нагреться до комнатной температуры. Духовку разогрейте до 180°.

из морозилки и . Дайте маслу нагреться до комнатной температуры. Духовку до 180°. Нарежьте слоеное тесто на 10-12 одинаковых квадратов.

слоеное тесто на 10-12 одинаковых квадратов. Каждый тонко раскатайте и проколите вилкой в нескольких местах.

и проколите вилкой в нескольких местах. Выложите на противень с пергаментом в один слой.

на противень с пергаментом в один слой. Запекайте около 6 минут до золотистого цвета.

около 6 минут до золотистого цвета. Дайте коржам остыть , пока готовится заварной крем. Один из кусочков теста измельчите для посыпки торта.

, пока готовится заварной крем. Один из кусочков теста для посыпки торта. Из яиц возьмите только желтки – белки нам не понадобятся.

только желтки – белки нам не понадобятся. Взбейте их миксером с несколькими ложками молока.

их миксером с несколькими ложками молока. Соедините с мукой до однородности.

с мукой до однородности. Остальное молоко доведите до кипения в кастрюле с сахаром.

в кастрюле с сахаром. Влейте в него желтково-мучную смесь при постоянном перемешивании ложкой.

в него желтково-мучную смесь при постоянном перемешивании ложкой. Варите все вместе еще около пяти минут и снимите с огня.

все вместе еще около пяти минут и снимите с огня. В горячий крем вмешайте кубики сливочного масла до растворения.

кубики сливочного масла до растворения. Накройте крем пищевой пленкой так, чтобы она касалась его поверхности, и дайте полностью остыть.

крем пищевой пленкой так, чтобы она касалась его поверхности, и дайте полностью остыть. Соберите торт Наполеон из коржей, смазанных кремом.

торт Наполеон из коржей, смазанных кремом. Бока посыпьте крошкой.

При желании можно добавить любые ягоды или фрукты. Десерт должен хорошо пропитаться в холодильнике, где его рекомендуется оставить хотя бы на шесть часов.

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