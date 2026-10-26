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Быстрый рецепт домашнего "Наполеона" из слоеного теста: вкуснее, чем в кондитерских

Торт &quot;Наполеон, десерт, посуда, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 03:32 Фото: pixabay
Торт "Наполеон" заслуженно считается одним из самых популярных тортов, но готовить его довольно долго, поэтому многие кулинары избегают этого десерта. Существует рецепт, где используется уже готовое тесто и это упрощает процесс, сообщает Zakon.kz.

Такой торт по вкусу ничем не уступает классическому, но делается в разы проще и быстрее. Коржи готовятся из слоеного теста, которое нужно только запечь в духовке. Их смазывают самым элементарным заварным кремом.

Ингредиенты:

  • 500 граммов замороженного слоеного бездрожжевого теста;
  • 500 граммов молока;
  • 250 граммов сливочного масла;
  • 180 граммов сахара;
  • две столовые ложки муки;
  • два яйца.

Процесс приготовления:

  • Тесто заранее достаньте из морозилки и разморозьте. Дайте маслу нагреться до комнатной температуры. Духовку разогрейте до 180°.
  • Нарежьте слоеное тесто на 10-12 одинаковых квадратов.
  • Каждый тонко раскатайте и проколите вилкой в нескольких местах.
  • Выложите на противень с пергаментом в один слой.
  • Запекайте около 6 минут до золотистого цвета.
  • Дайте коржам остыть, пока готовится заварной крем. Один из кусочков теста измельчите для посыпки торта.
  • Из яиц возьмите только желтки – белки нам не понадобятся.
  • Взбейте их миксером с несколькими ложками молока.
  • Соедините с мукой до однородности.
  • Остальное молоко доведите до кипения в кастрюле с сахаром.
  • Влейте в него желтково-мучную смесь при постоянном перемешивании ложкой.
  • Варите все вместе еще около пяти минут и снимите с огня.
  • В горячий крем вмешайте кубики сливочного масла до растворения.
  • Накройте крем пищевой пленкой так, чтобы она касалась его поверхности, и дайте полностью остыть.
  • Соберите торт Наполеон из коржей, смазанных кремом.
  • Бока посыпьте крошкой.

При желании можно добавить любые ягоды или фрукты. Десерт должен хорошо пропитаться в холодильнике, где его рекомендуется оставить хотя бы на шесть часов.

Ранее мы рекомендовали к приготовлению рецепт восхитительных конвертиков с ветчиной и сыром за 15 минут.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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