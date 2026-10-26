Быстрый рецепт домашнего "Наполеона" из слоеного теста: вкуснее, чем в кондитерских
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Торт "Наполеон" заслуженно считается одним из самых популярных тортов, но готовить его довольно долго, поэтому многие кулинары избегают этого десерта. Существует рецепт, где используется уже готовое тесто и это упрощает процесс, сообщает Zakon.kz.
Такой торт по вкусу ничем не уступает классическому, но делается в разы проще и быстрее. Коржи готовятся из слоеного теста, которое нужно только запечь в духовке. Их смазывают самым элементарным заварным кремом.
Ингредиенты:
- 500 граммов замороженного слоеного бездрожжевого теста;
- 500 граммов молока;
- 250 граммов сливочного масла;
- 180 граммов сахара;
- две столовые ложки муки;
- два яйца.
Процесс приготовления:
- Тесто заранее достаньте из морозилки и разморозьте. Дайте маслу нагреться до комнатной температуры. Духовку разогрейте до 180°.
- Нарежьте слоеное тесто на 10-12 одинаковых квадратов.
- Каждый тонко раскатайте и проколите вилкой в нескольких местах.
- Выложите на противень с пергаментом в один слой.
- Запекайте около 6 минут до золотистого цвета.
- Дайте коржам остыть, пока готовится заварной крем. Один из кусочков теста измельчите для посыпки торта.
- Из яиц возьмите только желтки – белки нам не понадобятся.
- Взбейте их миксером с несколькими ложками молока.
- Соедините с мукой до однородности.
- Остальное молоко доведите до кипения в кастрюле с сахаром.
- Влейте в него желтково-мучную смесь при постоянном перемешивании ложкой.
- Варите все вместе еще около пяти минут и снимите с огня.
- В горячий крем вмешайте кубики сливочного масла до растворения.
- Накройте крем пищевой пленкой так, чтобы она касалась его поверхности, и дайте полностью остыть.
- Соберите торт Наполеон из коржей, смазанных кремом.
- Бока посыпьте крошкой.
При желании можно добавить любые ягоды или фрукты. Десерт должен хорошо пропитаться в холодильнике, где его рекомендуется оставить хотя бы на шесть часов.
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