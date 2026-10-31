Привычка отсыпаться в выходные может навредить: предупреждение врача

Многие стараются восполнить недостаток сна за рабочую неделю во время выходных. Однако некоторые привычки могут не только помешать полноценному отдыху, но и негативно сказаться на самочувствии. Врач-сомнолог Илья Смирнов рассказал, каких ошибок стоит избегать, сообщает Zakon.kz.

Попытки выспаться за всю рабочую неделю в выходные могут негативно сказаться на самочувствии. Врач-сомнолог Илья Смирнов рассказал, какие привычки мешают полноценному отдыху и как наладить режим сна, пишет "Лента.ру".

По словам специалиста, привычка спать до обеда по субботам и воскресеньям нарушает циркадные ритмы и вызывает так называемый социальный джетлаг. В результате человек чувствует усталость и разбитость, а вечером в воскресенье испытывает трудности с засыпанием.

Чтобы избежать подобных последствий, врач рекомендует просыпаться в выходные не более чем на час позже обычного времени.

Если рабочая неделя оказалась особенно тяжелой, восполнить недостаток отдыха поможет короткий дневной сон. По словам Смирнова, его продолжительность не должна превышать 20 минут, а отдыхать лучше до 15:00–16:00.

Еще одной распространенной ошибкой сомнолог назвал привычку откладывать отход ко сну ради сериалов, работы или социальных сетей. При неизменном времени утреннего подъема это постепенно приводит к хроническому недосыпу.

Специалист также посоветовал отказаться от компьютерных игр, тревожных новостей и выяснения отношений непосредственно перед сном. Такие занятия поддерживают активность мозга и мешают расслабиться.

Кроме того, на качество сна негативно влияют обильные жирные ужины, сильный голод и интенсивные физические нагрузки поздним вечером.

Бессонница – это не просто невозможность уснуть. Сложность засыпания, по словам психолога Софии Касимовой, часто кроется в перевозбуждении нервной системы и неправильных ритуалах перед сном. Подробнее – по ссылке.

