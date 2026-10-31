Модный цвет 2027 года добрался до спортивной одежды: тренд уже подхватили знаменитости

Американские эксперты моды заявили о том, что легинсы насыщенного кобальтово-синего цвета становятся одним из заметных трендов будущего сезона. Такой оттенок уже появился в повседневных образах знаменитостей и постепенно проникает в коллекции спортивной одежды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет модное издание Who What Wear, недавно в Нью-Йорке в ярко-синих легинсах заметили актрису и сценаристку Мэри Бет Барон. Она дополнила образ белыми кроссовками и свитером на молнии. По мнению модных экспертов, кобальтовый цвет может стать одним из главных оттенков 2027 года.

При этом такие легинсы могут оказаться не менее универсальными, чем привычные черные и бордовые модели. Одежду в этом цвете уже предлагают бренды Form, Lululemon, Aritzia и Nike.

Ранее стилист заявил, что в осенне-зимнем сезоне 2026/2027 в моду войдут брюки максимальной длины, которые будут закрывать обувь и собираться в мягкие складки.