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Модный цвет 2027 года добрался до спортивной одежды: тренд уже подхватили знаменитости

Модный цвет 2027 года добрался до спортивной одежды: тренд уже подхватили знаменитости, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 21:02 Фото: magnific.com
Американские эксперты моды заявили о том, что легинсы насыщенного кобальтово-синего цвета становятся одним из заметных трендов будущего сезона. Такой оттенок уже появился в повседневных образах знаменитостей и постепенно проникает в коллекции спортивной одежды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет модное издание Who What Wear, недавно в Нью-Йорке в ярко-синих легинсах заметили актрису и сценаристку Мэри Бет Барон. Она дополнила образ белыми кроссовками и свитером на молнии. По мнению модных экспертов, кобальтовый цвет может стать одним из главных оттенков 2027 года.

При этом такие легинсы могут оказаться не менее универсальными, чем привычные черные и бордовые модели. Одежду в этом цвете уже предлагают бренды Form, Lululemon, Aritzia и Nike.

Ранее стилист заявил, что в осенне-зимнем сезоне 2026/2027 в моду войдут брюки максимальной длины, которые будут закрывать обувь и собираться в мягкие складки.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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