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Советы

Какой цвет сделает осенний образ дороже – совет стилиста

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 00:30 Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал кобальтовый цвет одним из главных оттенков осенне-зимнего сезона. По его словам, насыщенный синий способен сделать образ более выразительным и визуально дороже, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram.


"Осень должна быть яркой! Насыщенный кобальт – актуальный цвет текущего осенне-зимнего сезона. Кобальт – это яркий акцент, который украсит ваш осенний гардероб. Достаточно небольшого вкрапления этого оттенка синего, чтобы ваш образ заиграл новыми красками! Комбинируйте кобальт с нейтральными благородными цветами: идеально подойдут шоколадные, серые и бежевые оттенки", – написал эксперт.

Ранее стилист назвал удививший его тренд из Лондона.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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