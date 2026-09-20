Какой цвет сделает осенний образ дороже – совет стилиста

Фото: Telegram/Александр Рогов

Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал кобальтовый цвет одним из главных оттенков осенне-зимнего сезона. По его словам, насыщенный синий способен сделать образ более выразительным и визуально дороже, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram.

"Осень должна быть яркой! Насыщенный кобальт – актуальный цвет текущего осенне-зимнего сезона. Кобальт – это яркий акцент, который украсит ваш осенний гардероб. Достаточно небольшого вкрапления этого оттенка синего, чтобы ваш образ заиграл новыми красками! Комбинируйте кобальт с нейтральными благородными цветами: идеально подойдут шоколадные, серые и бежевые оттенки", – написал эксперт. Ранее стилист назвал удививший его тренд из Лондона.

Поделитесь новостью