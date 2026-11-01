Дерматолог назвала спирты в косметике, которых стоит опасаться
По словам специалиста, спирты различаются по своим свойствам. Одни используются как растворители и ускоряют высыхание косметики, другие смягчают кожу, улучшают текстуру средств и помогают уменьшить сухость, пишет "Доктор Питер".
Какие спирты могут сушить кожу
Особое внимание дерматолог советует обращать на следующие обозначения в составе:
- Alcohol, Ethanol, Alcohol Denat., Ethyl Alcohol – этиловый спирт и его разновидности;
- Isopropyl Alcohol – изопропиловый спирт;
- SD Alcohol, Denatured Alcohol – денатурированный спирт.
При высокой концентрации и частом использовании эти компоненты могут нарушать защитный барьер кожи, вызывать сухость, шелушение, жжение и раздражение. Особенно осторожными следует быть людям с чувствительной кожей и розацеа.
При этом наличие таких спиртов не делает косметику автоматически вредной. Все зависит от концентрации, состава средства и индивидуальной реакции кожи.
Какие спирты полезны
Цетиловый (Cetyl Alcohol), стеариловый (Stearyl Alcohol) и цетеариловый (Cetearyl Alcohol) относятся к жирным спиртам. Они помогают смягчать кожу, уменьшают потерю влаги и делают косметические средства более комфортными в использовании.
В масках и кондиционерах для волос эти компоненты способствуют гладкости, мягкости и облегчают расчесывание. Однако сами по себе они не обладают доказанным омолаживающим действием.
Почему нельзя протирать лицо антисептиком
Дерматолог также предостерегла от использования спиртовых антисептиков вместо тоников, особенно при жирной и проблемной коже.
Антисептик действительно временно удаляет кожное сало, но не регулирует работу сальных желез. Регулярное применение может привести к обезвоживанию, раздражению и повреждению защитного барьера кожи.
Специалист рекомендует оценивать состав косметики целиком и учитывать особенности своей кожи.
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