Дерматолог назвала спирты в косметике, которых стоит опасаться

Спирт в составе крема, маски или средства для волос не всегда означает, что продукт сушит кожу. Дерматолог Рузиля Ким объяснила, какие компоненты могут вызывать раздражение, а какие помогают удерживать влагу, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, спирты различаются по своим свойствам. Одни используются как растворители и ускоряют высыхание косметики, другие смягчают кожу, улучшают текстуру средств и помогают уменьшить сухость, пишет "Доктор Питер".

Какие спирты могут сушить кожу

Особое внимание дерматолог советует обращать на следующие обозначения в составе:

Alcohol, Ethanol, Alcohol Denat., Ethyl Alcohol – этиловый спирт и его разновидности;

Isopropyl Alcohol – изопропиловый спирт;

SD Alcohol, Denatured Alcohol – денатурированный спирт.

При высокой концентрации и частом использовании эти компоненты могут нарушать защитный барьер кожи, вызывать сухость, шелушение, жжение и раздражение. Особенно осторожными следует быть людям с чувствительной кожей и розацеа.

При этом наличие таких спиртов не делает косметику автоматически вредной. Все зависит от концентрации, состава средства и индивидуальной реакции кожи.

Какие спирты полезны

Цетиловый (Cetyl Alcohol), стеариловый (Stearyl Alcohol) и цетеариловый (Cetearyl Alcohol) относятся к жирным спиртам. Они помогают смягчать кожу, уменьшают потерю влаги и делают косметические средства более комфортными в использовании.

В масках и кондиционерах для волос эти компоненты способствуют гладкости, мягкости и облегчают расчесывание. Однако сами по себе они не обладают доказанным омолаживающим действием.

Почему нельзя протирать лицо антисептиком

Дерматолог также предостерегла от использования спиртовых антисептиков вместо тоников, особенно при жирной и проблемной коже.

Антисептик действительно временно удаляет кожное сало, но не регулирует работу сальных желез. Регулярное применение может привести к обезвоживанию, раздражению и повреждению защитного барьера кожи.

Специалист рекомендует оценивать состав косметики целиком и учитывать особенности своей кожи.

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