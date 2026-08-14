Женщина погибла после установки 11 зубных имплантов за один день

В Сеуле (Южная Корея) расследуют смерть 75-летней женщины, которая скончалась после масштабной операции по установке зубных имплантов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на The Korea Herald , потерпевшей за один день установили 11 зубных имплантов. Причиной смерти стала передозировка анестезией.

Согласно документам клиники, во время процедуры ей ввели 1 088 мг анестетика. При весе пациентки 54 кг рекомендуемая максимальная доза составляла около 378 мг. Таким образом, женщина получила почти втрое больше рекомендуемого максимума.

Изначально клиника предложила женщине установить все 11 имплантов одновременно по цене значительно ниже обычной. Корейская стоматологическая ассоциация до этой трагедии предупреждала о рисках клиник, которые привлекают пациентов подозрительно низкими ценами.

Теперь полиция выясняет, насколько обоснованной была введенная доза препарата и как сотрудники клиники действовали после того, как состояние пациентки ухудшилось.

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