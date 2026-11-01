Как снизить риск инфаркта: кардиолог дала рекомендации

Профилактика инфаркта требует комплексного подхода и внимания к состоянию сердечно-сосудистой системы. Врач-кардиолог Юлия Долгушева рассказала, какие факторы необходимо учитывать и на что следует обращать внимание, сообщает Zakon.kz.

Врач-кардиолог Юлия Долгушева рассказала, какие меры помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет "Лента.ру".

По словам специалиста, наиболее эффективный подход заключается в определении индивидуальных факторов риска и одновременной работе с несколькими из них. К основным факторам относятся курение, повышенное давление, высокий холестерин, диабет, лишний вес и недостаток физической активности.

Для курящих людей главным шагом становится полный отказ от табака. Сигареты повреждают стенки сосудов, ускоряют развитие атеросклероза и повышают риск образования тромбов. При этом сокращение количества сигарет не обеспечивает такой же защиты, как полный отказ от курения. Это касается и электронных сигарет.

Тем, кто не курит, кардиолог рекомендует прежде всего контролировать артериальное давление и уровень холестерина. Гипертония может долгое время протекать бессимптомно, а выявить повышенный холестерин можно только с помощью анализа крови.

Врач советует регулярно измерять давление, проверять липидный профиль и уровень глюкозы. При необходимости специалист может назначить препараты для снижения сердечно-сосудистых рисков.

Важную роль играет и физическая активность. Долгушева рекомендует уделять умеренным нагрузкам не менее 150 минут в неделю. Это может быть быстрая ходьба, езда на велосипеде или плавание.

В рацион следует включать больше овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов и рыбы. Одновременно рекомендуется ограничивать потребление соли, колбасных изделий, жирного мяса, сладких напитков и ультрапереработанных продуктов.

Кардиолог также предостерегла от самостоятельного приема аспирина для профилактики инфаркта. У людей, ранее не переносивших инфаркт или инсульт, риск кровотечений может превышать потенциальную пользу препарата.

После перенесенного инфаркта особое значение имеют регулярный прием назначенных лекарств, контроль давления и холестерина, отказ от курения и кардиореабилитация.

По словам Долгушевой, контроль индивидуальных факторов риска значительно эффективнее приема витаминов, БАДов и использования народных методов.

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