Кардиолог дал важный совет женщинам старше 40 лет

Кардиолог Франческо Ло Монако рассказал, какие четыре показателя здоровья женщинам необходимо регулярно проверять после 40 лет, чтобы снизить риск инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, пишет Daily Mirror, первым делом следует контролировать артериальное давление. Если оно остается повышенным даже в состоянии покоя, это может свидетельствовать о повышенном риске сердечного приступа.

Также врач рекомендовал регулярно проверять уровень холестерина и уровень глюкозы в крови натощак. Эти показатели помогают своевременно выявить нарушения, повышающие вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одним важным критерием кардиолог назвал оценку массы тела. Для этого необходимо учитывать не только индекс массы тела (ИМТ), но и окружность талии. По словам врача, каждый из этих показателей по отдельности не всегда дает полную картину, поэтому оценивать их следует в комплексе.

Специалист отметил, что женщинам старше 40 лет без факторов риска рекомендуется проходить такие обследования регулярно, а при наличии наследственной предрасположенности или других факторов риска – начинать проверки раньше.

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