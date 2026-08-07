Откажитесь сегодня: еда, которая крадет молодость кожи

Питание влияет не только на здоровье внутренних органов, но и на внешний вид. Некоторые продукты при постоянном употреблении могут ускорять старение кожи, усиливать воспалительные процессы, вызывать отеки и ухудшать состояние волос, сообщает Zakon.kz.

Врач-косметолог Наталья Самойлова подчеркивает, что речь идет не о разовом употреблении, а о пищевых привычках, которые сохраняются месяцами и даже годами.

Прежде всего косметолог советует обратить внимание на продукты с высоким содержанием добавленного сахара.

Так, избыток сладостей, выпечки, десертов и сладких напитков запускает процесс гликации, при котором сахара повреждают коллаген и эластин – белки, отвечающие за упругость кожи. В результате она быстрее теряет тонус, появляются морщины, а цвет лица становится менее свежим.

Не менее негативно, по словам врача, влияют продукты с высоким содержанием трансжиров и насыщенных жиров. Фастфуд, промышленная выпечка, чипсы и жареная пища способны усиливать воспалительные процессы, ухудшать течение акне, а также отрицательно сказываться на состоянии сосудов и кожи.

Еще один фактор риска – избыток соли. Колбасы, копчености, соленые закуски, маринады, готовые соусы и полуфабрикаты задерживают жидкость в организме, из-за чего появляются отеки, особенно в области лица и век.

Отдельно в разговоре с изданием "Газета.Ru" специалист выделила алкоголь. Он способствует обезвоживанию организма, нарушает микроциркуляцию, замедляет восстановление тканей, поэтому при регулярном употреблении кожа становится более сухой, тусклой и менее эластичной.

По словам специалиста, негативно на внешности может отражаться и чрезмерное употребление сладкой газировки. Такие напитки содержат большое количество сахара, практически не имеют полезных веществ и способствуют набору лишнего веса, одновременно ухудшая состояние кожи.

Конечно же, врач рекомендует ограничить продукты с высоким гликемическим индексом – белый хлеб, сдобную выпечку, сладкие хлопья и некоторые виды фастфуда. Они вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови, что может усиливать выработку кожного сала и повышать риск воспалений.

При этом косметолог подчеркнула, что не существует одного продукта, который моментально испортит внешность. Ключевую роль играет общий рацион и ежедневные пищевые привычки.

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