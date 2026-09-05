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Советы

Как сделать осенний образ эффектнее: стилист назвал модный прием сезона

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 19:43 Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов обратил внимание на один из заметных приемов, который дизайнеры используют в коллекциях сезона осень-зима 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он отметил, что особое внимание в новых коллекциях уделяется акцентным поясам на верхней одежде. Такой аксессуар помогает подчеркнуть линию талии, сделать силуэт более выразительным и добавить привычному образу эффектную деталь.

"Эффектный стилистический прием обнаружен в коллекциях осень/зима 26 – акцентный пояс на верхней одежде", – написал эксперт.

Судя по представленным коллекциям, пояс становится не просто практичным аксессуаром, а самостоятельной частью образа. Его можно использовать как заметный акцент, который меняет восприятие верхней одежды и делает силуэт более собранным.

Ранее стилист рассказал, как носить тигровый принт и не выглядеть вызывающе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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