Как сделать осенний образ эффектнее: стилист назвал модный прием сезона

Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов обратил внимание на один из заметных приемов, который дизайнеры используют в коллекциях сезона осень-зима 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он отметил, что особое внимание в новых коллекциях уделяется акцентным поясам на верхней одежде. Такой аксессуар помогает подчеркнуть линию талии, сделать силуэт более выразительным и добавить привычному образу эффектную деталь.

"Эффектный стилистический прием обнаружен в коллекциях осень/зима 26 – акцентный пояс на верхней одежде", – написал эксперт.

Судя по представленным коллекциям, пояс становится не просто практичным аксессуаром, а самостоятельной частью образа. Его можно использовать как заметный акцент, который меняет восприятие верхней одежды и делает силуэт более собранным.

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