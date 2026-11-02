Вселенная приготовила сюрприз – пять знаков зодиака ждут удача и финансовый подъем

Астрологический транзит с 2 по 8 ноября 2026 года принесет мощный импульс энергии, позитивные изменения в личных отношениях и новые финансовые возможности. Однако для пяти представителей зодиакального круга эта неделя станет особенно удачным периодом для саморазвития, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, начальный этап недели под влиянием Луны в Льве и Юпитера зарядит оптимизмом. Уже 3 ноября Луна в Деве напомнит о важности честности перед собой и окружающими – эксперты предупреждают, что скрывать секреты в эти дни не стоит, так как они легко выйдут наружу. С 5 ноября Луна в Весах принесет гармонию в отношения.

Лев

Начало недели принесет мощный приток энергии. Финансовые цели будут успешно реализовываться благодаря более практичному подходу к тратам. В субботу, во время Луны в Весах, появятся новые идеи и возможности для укрепления контактов. Астрологи советуют сохранять уверенность в себе и не слушать критиков, однако стоит внимательно следить за своими словами – Марс в вашем знаке может спровоцировать излишнюю резкость.

Дева

Во вторник Луна в вашем знаке даст сигнал для проявления любви и заботы к окружающим, а к выходным Луна в Скорпионе сделает вас более общительными. Это удачное время для встреч с друзьями и записи на интересные курсы. Встреча Луны с ретроградной Венерой в Весах поможет пересмотреть финансовые планы и заложить основу для привлечения изобилия.

Весы

Возвращение Венеры в ваш знак открывает захватывающий период. Вы сможете залечить старые душевные раны и наладить отношения с друзьями. Середина недели принесет вдохновение и вернет уверенность в собственных силах, которая могла пошатнуться ранее. Астрологи рекомендуют уделить время уходу за собой, отдыху и любимым хобби.

Скорпион

Энергетически насыщенная неделя потребует внимания к внутреннему состоянию. Выходные под влиянием Луны в вашем знаке станут периодом гармонии с собой. Обращайте внимание на сны – в них могут содержаться важные подсказки. В середине недели полезно прислушаться к конструктивной критике в профессиональной сфере и при необходимости без колебаний обратиться за помощью.

Стрелец

Период потребует терпения при определении дальнейшего жизненного пути. Основные инсайты придут к выходным, а до этого времени стоит провести время с близкими. В середине недели Луна в Деве поможет пересмотреть карьерные приоритеты и оптимизировать ежедневную рутину. Это не лучшее время для резкой смены работы, однако оно отлично подходит для решения затянувшихся вопросов и поиска новых увлечений.

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