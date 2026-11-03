Мех, вышивка и богемный стиль: в моду вернулось культовое пальто

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов рассказал о возвращении в моду культового пальто Пенни Лейн из фильма "Почти знаменит". По его словам, этой осенью особую популярность набирают модели в богемном стиле с меховой отделкой и вышивкой, сообщает Zakon.kz.

Модной рекомендацией эксперт поделился в Telegram. Главным трендом сезона он назвал пальто-халаты из шелкового атласа с меховой отделкой на воротнике и манжетах. "Знаменитое пальто Пенни Лейн с отделкой из искусственного меха (знаковая вещь главной героини фильма "Почти знаменит") с наступлением осени неизменно появляется на самых стильных девушках. Главный хит этой осени – это богемное пальто-халат из шелкового атласа с вышивкой и отделкой из меха на манжетах и воротнике. В пожобном халате уже успели засветиться такие звезды как Кендалл Дженнер, Зои Кравиц и Кейт Мосс", – написал эксперт. Ранее сообщалось, что именитые дизайнеры вернули в моду "бабушкин" аксессуар.

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