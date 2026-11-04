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Пять знаков зодиака вырвутся из замкнутого круга неудач – астрологи

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 01:45 Фото: magnific
5 ноября 2026 года астрологи называют особым днем – днем ангельского числа 11/5. Для пяти знаков зодиака этот период станет точкой невозврата и принесет долгожданное завершение затяжной полосы неудач, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, комбинация числа 5, отвечающего за кардинальные перемены, и 11-го месяца года запускает неизбежные процессы. Под влиянием убывающей Луны жизнь пяти знаков зодиака изменится навсегда, а проблемы окончательно уйдут в прошлое.

Скорпион

Вселенная готова откликнуться на ваши давние запросы. В этот день любая ваша реакция и действие принесут именно тот результат, на который вы рассчитывали. Перемены, о которых вы просили, окажутся долговечными, и вы ни разу не пожалеете о произошедшем.

Козерог

Ваша преданность и поддержка окружающих наконец-то вернутся к вам сторицей. На фоне прохождения убывающей Луны через знаки Девы и Весов вы поймете, что близкие люди готовы подставить плечо. Период, когда вам приходилось тянуть все на себе в одиночку, подходит к концу.

Весы

Бесконечная "американская горка" из проблем и эмоциональных качелей наконец останавливается. Вы долго терпели трудности, но теперь выходите на прямую дорогу к своей цели. Все, к чему вы стремились, уже виднеется на горизонте.

Телец

Зеркальная дата принесет вам награду за прошлый риск либо потребует сделать решительный шаг именно сейчас. Астрологи советуют не бояться неизвестности: смелый поступок оправдает себя и станет точкой входа в белую полосу жизни.

Близнецы

Грядущие перемены неизбежны, поэтому пытаться им сопротивляться бесполезно. Главный урок этого дня – сохранить внутренний покой и довериться потоку. Даже если сейчас ситуация кажется запутанной, Вселенная ведет вас к завершению тяжелого периода.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы знаки зодиака, которые скоро ощутят облегчение во всех сферах жизни.

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Канат Болысбек
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