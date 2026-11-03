В Казахстане планируют снизить стоимость медицинских изделий до 90%
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 ноября 2026 года на заседании правительства сообщила о планах внедрить новую модель закупок медицинских изделий, которая позволит снизить стоимость отдельных видов продукции на 25-90%, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава Минздрава рассказала, что основная цель внедрения новой модели закупа – обеспечение справедливого ценообразования на медицинские изделия и максимально эффективного использования выделенных средств за счет развития конкуренции и повышения прозрачности закупочных процедур.
"Стандартизация технических характеристик медицинских изделий и внедрение референтного ценообразования позволят предотвратить риск необоснованного роста их стоимости", – сказала Акмарал Альназарова.
Как заявила министр, по предварительным расчетам, планируется снизить стоимость отдельных медицинских изделий на 25-90%.
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