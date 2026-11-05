Как получить справку о болезни в Казахстане, не выходя из дома

О том, как оформить справку о временной нетрудоспособности онлайн в Казахстане, подсказали в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ), сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, стоит уточнить, что справка о временной нетрудоспособности в Казахстане нужна для официального освобождения от работы или учебы на период болезни или травмы, но без права на получение социального пособия.

Получить документ можно через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile.

Как получить справку через eGov Mobile

Перейдите в раздел "Госуслуги".

Выберите "Здравоохранение".

Выберите услугу "Выдача справки о временной нетрудоспособности".

Нажмите "Продолжить" и заполните необходимые данные.

Подпишите заявление с помощью ЭЦП, SMS-пароля или eGov QR.

Результат оказания услуги будет доступен в Личном кабинете.

Пошаговая инструкция по получению услуги представлена ниже в карусели.

3 ноября мы писали о хороших новостях для предпринимателей Казахстана. Тогда в мобильном приложении eGov Business появился новый сервис "ГКБ. Гид кредитной и страховой истории" от Государственного кредитного бюро.