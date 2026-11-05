Какое питание помогает не заболеть ОРВИ

Казахстанский врач напомнила, что в ноябре обостряется ОРВИ, поэтому чтобы не заболеть важно придерживаться правильного питания, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог НИИ Профилактической медицины имени академика Е. Д. Даленова Жанна Нурберген отметила, что ноябрь – месяц похолодания и активного распространения ОРВИ и гриппа. В это время иммунитет ослабевает, а защитные силы организма снижаются. Поэтому правильное и полноценное питание в это время – самый доступный способ профилактики заболевания.

По ее словам, в осенние холода организму, как никогда, нужны витамины и минералы:

Цитрусовые, смородина и шиповник – источники витамина С. Эти продукты укрепляют защиту организма от вирусов и способствуют более быстрому восстановлению. Витамин С предотвращает простуду и снимает воспаление.

– источники витамина С. Эти продукты укрепляют защиту организма от вирусов и способствуют более быстрому восстановлению. Витамин С предотвращает простуду и снимает воспаление. Морковь, тыква, свекла защищают слизистую оболочку дыхательных путей. Эти овощи богаты витамином А. Он укрепляет слизистую оболочку носа и горла, препятствуя проникновению вирусов. Дыхательные пути не "пересыхают", сохраняется естественный защитный слой.

защищают слизистую оболочку дыхательных путей. Эти овощи богаты витамином А. Он укрепляет слизистую оболочку носа и горла, препятствуя проникновению вирусов. Дыхательные пути не "пересыхают", сохраняется естественный защитный слой. Рыба, яйца, сыр, сливочное масло – витамин D укрепляет иммунную систему. Он помогает организму эффективно бороться с инфекциями. Эти продукты также поддерживают здоровье костей и мышц и повышают общий уровень энергии.

– витамин D укрепляет иммунную систему. Он помогает организму эффективно бороться с инфекциями. Эти продукты также поддерживают здоровье костей и мышц и повышают общий уровень энергии. Орехи, мед, финики – повышают уровень энергии. Эти продукты богаты натуральной глюкозой, полезными жирами и минералами. Они снижают утомляемость в холодную погоду и быстро насыщают организм энергией.

повышают уровень энергии. Эти продукты богаты натуральной глюкозой, полезными жирами и минералами. Они снижают утомляемость в холодную погоду и быстро насыщают организм энергией. Квашеная капуста – натуральный пробиотик. Она увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике, а кишечная микрофлора – основа иммунитета. Она улучшает пищеварение и помогает организму бороться с инфекциями.

"И самое главное, я рекомендую пить костный бульон, прокипяченный 7-10 часов, каждый день. Он богат минералами и аминокислотами. Он восстанавливает ослабленный организм и легко усваивается. Употребление его с овощами естественным образом повышает иммунитет. Мясные блюда, особенно из конины и баранины. Эти виды мяса богаты высококачественным белком, железом и витаминами группы B. Они улучшают состав крови, снижают утомляемость, обеспечивают длительное чувство сытости и придают сил". Жанна Нурберген

Также Жанна Нурберген рекомендовала в холодное время года избегать продуктов, ослабляющих иммунитет.

"Необходимо сократить потребление продуктов из белой муки (хлеба, тортов, макарон). Они перегружают организм и могут усилить воспалительный процесс. Сахар и сладости следует ограничить. Сладости замедляют работу иммунных клеток. Лучше отказаться от фастфуда – он ослабляет иммунитет, усиливает воспаление и снижает способность организма противостоять вирусам". Жанна Нурберген

Не менее важным оказалось то, что в холод люди, как правило, пьют меньше воды, но ее достаточное употребление как раз-таки укрепляет защиту организма от вирусов. Рекомендуется выпивать до трех литров воды в день.

В период пика заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) наиболее эффективным способом защиты здоровья является здоровое и сбалансированное питание. Укрепить иммунитет можно, отказавшись от белой муки и сладостей, потребляя больше мяса и квашеной капусты, а также отдавая предпочтение продуктам, богатым витаминами.

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Ранее Минздрав РК поделился, что в стране фиксируют ощутимый спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Число новых случаев за последнюю неделю сократилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом.