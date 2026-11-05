#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+6°
$
452.91
509.43
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+6°
$
452.91
509.43
5.53
Советы

Какое питание помогает не заболеть ОРВИ

Тыква, морковь, лук , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 18:47 Фото: pixabay
Казахстанский врач напомнила, что в ноябре обостряется ОРВИ, поэтому чтобы не заболеть важно придерживаться правильного питания, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог НИИ Профилактической медицины имени академика Е. Д. Даленова Жанна Нурберген отметила, что ноябрь – месяц похолодания и активного распространения ОРВИ и гриппа. В это время иммунитет ослабевает, а защитные силы организма снижаются. Поэтому правильное и полноценное питание в это время – самый доступный способ профилактики заболевания.

По ее словам, в осенние холода организму, как никогда, нужны витамины и минералы:

  • Цитрусовые, смородина и шиповник – источники витамина С. Эти продукты укрепляют защиту организма от вирусов и способствуют более быстрому восстановлению. Витамин С предотвращает простуду и снимает воспаление.
  • Морковь, тыква, свекла защищают слизистую оболочку дыхательных путей. Эти овощи богаты витамином А. Он укрепляет слизистую оболочку носа и горла, препятствуя проникновению вирусов. Дыхательные пути не "пересыхают", сохраняется естественный защитный слой.
  • Рыба, яйца, сыр, сливочное масло – витамин D укрепляет иммунную систему. Он помогает организму эффективно бороться с инфекциями. Эти продукты также поддерживают здоровье костей и мышц и повышают общий уровень энергии.
  • Орехи, мед, финики – повышают уровень энергии. Эти продукты богаты натуральной глюкозой, полезными жирами и минералами. Они снижают утомляемость в холодную погоду и быстро насыщают организм энергией.
  • Квашеная капуста – натуральный пробиотик. Она увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике, а кишечная микрофлора – основа иммунитета. Она улучшает пищеварение и помогает организму бороться с инфекциями.
"И самое главное, я рекомендую пить костный бульон, прокипяченный 7-10 часов, каждый день. Он богат минералами и аминокислотами. Он восстанавливает ослабленный организм и легко усваивается. Употребление его с овощами естественным образом повышает иммунитет. Мясные блюда, особенно из конины и баранины. Эти виды мяса богаты высококачественным белком, железом и витаминами группы B. Они улучшают состав крови, снижают утомляемость, обеспечивают длительное чувство сытости и придают сил".Жанна Нурберген

Также Жанна Нурберген рекомендовала в холодное время года избегать продуктов, ослабляющих иммунитет.

"Необходимо сократить потребление продуктов из белой муки (хлеба, тортов, макарон). Они перегружают организм и могут усилить воспалительный процесс. Сахар и сладости следует ограничить. Сладости замедляют работу иммунных клеток. Лучше отказаться от фастфуда – он ослабляет иммунитет, усиливает воспаление и снижает способность организма противостоять вирусам".Жанна Нурберген

Не менее важным оказалось то, что в холод люди, как правило, пьют меньше воды, но ее достаточное употребление как раз-таки укрепляет защиту организма от вирусов. Рекомендуется выпивать до трех литров воды в день.

В период пика заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) наиболее эффективным способом защиты здоровья является здоровое и сбалансированное питание. Укрепить иммунитет можно, отказавшись от белой муки и сладостей, потребляя больше мяса и квашеной капусты, а также отдавая предпочтение продуктам, богатым витаминами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее Минздрав РК поделился, что в стране фиксируют ощутимый спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Число новых случаев за последнюю неделю сократилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
Читайте также
Девочки, ребенок, заболевание, морс, температура
11:24, 15 октября 2026
ОРВИ у детей: как быть при высокой температуре
Какие фрукты помогают в борьбе с ОРВИ
11:34, 29 ноября 2024
Какие фрукты помогают в борьбе с ОРВИ
Лучшая диета года: какое питание рекомендуют специалисты
07:12, 04 января 2024
Лучшая диета года: какое питание рекомендуют специалисты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
19:36, Сегодня
Стали известны претенденты на пост главного тренера "Елимая"
Фото: icehockey.kz
19:23, Сегодня
Сборная Казахстана (U20) уступила Беларуси (U20) на международном турнире в России
Фото: КФБ
18:57, Сегодня
Айбарулы нокаутировал Нурсеитова и пробился в финал чемпионата Казахстана по боксу
Фото: КФБ
18:42, Сегодня
Темирлан Мукатаев без проблем вышел в финал чемпионата Казахстана по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: