"Мода удивляет": стилист пошутил над осенним трендом маникюра

Фото: Instagram/vladislavlisovets

Осенью 2026 года в социальных сетях набирает популярность необычный дизайн маникюра с изображением оливок. Нестандартный вариант оформления ногтей привлек внимание пользователей и вызвал реакцию известного стилиста Влада Лисовца, сообщает Zakon.kz.

Стилист обратил внимание на новый бьюти-тренд в Telegram. Он с иронией отметил, что осенний авитаминоз, судя по всему, у каждого проявляется по-своему. "Странный тренд хотите? – пожалуйста. В Сети набирает популярность дизайн маникюра в виде оливок. Ну а что, осенний авитаминоз на всех сказывается по-разному", – написал стилист. Ранее сообщалось, что в моду вернулось культовое пальто.

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