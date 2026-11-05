"Мода удивляет": стилист пошутил над осенним трендом маникюра
Фото: Instagram/vladislavlisovets
Осенью 2026 года в социальных сетях набирает популярность необычный дизайн маникюра с изображением оливок. Нестандартный вариант оформления ногтей привлек внимание пользователей и вызвал реакцию известного стилиста Влада Лисовца, сообщает Zakon.kz.
Стилист обратил внимание на новый бьюти-тренд в Telegram. Он с иронией отметил, что осенний авитаминоз, судя по всему, у каждого проявляется по-своему.
"Странный тренд хотите? – пожалуйста. В Сети набирает популярность дизайн маникюра в виде оливок. Ну а что, осенний авитаминоз на всех сказывается по-разному", – написал стилист.
Ранее сообщалось, что в моду вернулось культовое пальто.
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