День холодца: чем полезно любимое блюдо

7 ноября 2026 года празднуется день холодца. Для одних это обязательное украшение праздничного стола, для других – настоящий гастрономический символ холодного времени года, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что праздник появился сравнительно недавно и не имеет официального статуса, холодец давно занял особое место в домашнем меню. Его готовят из мяса, костей, хрящей и других частей туши, богатых желирующими веществами. При длительной варке бульон насыщается желатином и после охлаждения самостоятельно застывает в плотное мясное желе.

Чем холодец может быть полезен?

Главная особенность блюда – содержание желатина, который образуется при варке коллагенсодержащих частей мяса. В его составе есть аминокислоты, в том числе глицин и пролин, необходимые организму для синтеза собственных белков.

Для суставов и хрящей. Холодец содержит белковые компоненты, участвующие в обменных процессах соединительной ткани. Однако считать его средством восстановления хрящей или лечения заболеваний суставов нельзя, убедительных доказательств такого эффекта у людей пока нет.

Для кожи. Коллаген и его производные содержат аминокислоты, необходимые для образования собственного коллагена, который участвует в поддержании упругости кожи. При этом употребление холодца не гарантирует повышения ее эластичности или увлажненности.

Для организма в целом. В зависимости от рецепта блюдо может содержать белок, витамины группы B и минеральные вещества.

При этом холодец не стоит считать диетическим продуктом: его калорийность и содержание жира зависят от используемого мяса и способа приготовления. Поэтому лучше соблюдать умеренность.

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