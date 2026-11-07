#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
447.14
499.54
5.46
Советы

День холодца: чем полезно любимое блюдо

польза холодца, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 12:17 Фото: magnific
7 ноября 2026 года празднуется день холодца. Для одних это обязательное украшение праздничного стола, для других – настоящий гастрономический символ холодного времени года, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что праздник появился сравнительно недавно и не имеет официального статуса, холодец давно занял особое место в домашнем меню. Его готовят из мяса, костей, хрящей и других частей туши, богатых желирующими веществами. При длительной варке бульон насыщается желатином и после охлаждения самостоятельно застывает в плотное мясное желе.

Чем холодец может быть полезен?

Главная особенность блюда – содержание желатина, который образуется при варке коллагенсодержащих частей мяса. В его составе есть аминокислоты, в том числе глицин и пролин, необходимые организму для синтеза собственных белков.

Для суставов и хрящей. Холодец содержит белковые компоненты, участвующие в обменных процессах соединительной ткани. Однако считать его средством восстановления хрящей или лечения заболеваний суставов нельзя, убедительных доказательств такого эффекта у людей пока нет.

Для кожи. Коллаген и его производные содержат аминокислоты, необходимые для образования собственного коллагена, который участвует в поддержании упругости кожи. При этом употребление холодца не гарантирует повышения ее эластичности или увлажненности.

Для организма в целом. В зависимости от рецепта блюдо может содержать белок, витамины группы B и минеральные вещества.

При этом холодец не стоит считать диетическим продуктом: его калорийность и содержание жира зависят от используемого мяса и способа приготовления. Поэтому лучше соблюдать умеренность.

Ранее мы сообщали, что диетолог назвала пять видов супов, которые помогают контролировать давление.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
Читайте также
холодец
20:17, 09 декабря 2025
Назван самый полезный вариант холодца
Полезные свойства куриного супа объяснили эксперты
17:20, 13 марта 2026
День куриного супа-лапши: правда ли, что он лечит, и как сделать блюдо полезным
Салат с грецким орехом
21:04, 08 декабря 2025
Как сделать новогодние блюда полезнее, подсказали врачи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
12:05, Сегодня
Хамзат Чимаев не признал Стрикленда и считает себя настоящим чемпионом
Бектемир Меликузиев
11:21, Сегодня
Звезда узбекского бокса Меликузиев нокаутировал Шарипова в Дубае перед боем за пояс WBA
Елена Рыбакина
10:45, Сегодня
"Если Рыбакина не сможет сыграть, её заменит Костюк": Yahoo Sports о здоровье казахстанки
Ислам Махачев
09:55, Сегодня
Емельяненко и Махачев стали официальными послами в мире по самбо
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: