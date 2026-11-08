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Астрологи перечислили знаки зодиака, которые скоро искупаются в лучах славы и денег

Парень, деньги, улыбка, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 05:32 Фото: magnific
8 ноября 2026 года три знака зодиака начнут притягивать к себе удачу и счастье. Плутон находится в прямом движении, а это значит, что для некоторых настанут более легкие времена, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, эти астрологические знаки найдут удачу, поскольку что сейчас они больше других жаждут перемен.

Телец

Вы не из тех, кто упускает захватывающие приключения. Поэтому, когда этот день преподносит вам что-то настолько впечатляющее и многообещающее, вы не упускаете возможности. Вы не собираетесь позволить хорошему ускользнуть. Позитив вернулся, и вы полны энергии. Вы сейчас в самом разгаре событий, и это только начало.

Лев

В воскресенье вы почувствуете себя счастливчиком. Благодаря прямому движению Плутона, все, что когда-то стояло на вашем пути, теперь практически растворилось, избавив жизнь от препятствий. Вы знаете, что у вас есть цель, и вы можете легко ее достичь.

Водолей

Одно из ваших самых замечательных качеств – это способность каким-то образом сохранять надежду и оставаться верным своим убеждениям, независимо от того, разделяют ли их другие. Вас нелегко переубедить. Вы и сейчас доверились себе и отстояли свою позицию. Теперь вас окружает удача.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи назвали главных финансовых счастливчиков грядущей недели.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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