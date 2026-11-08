Что посмотреть: 10 фильмов последних лет, получивших "Оскар" и высокие рейтинги

Фото: кадр из фильма "Все везде и сразу"

В современном кино одни авторы строят безумные мультивселенные, другие заставляют зрителя усомниться даже в собственном рассудке, но каждая из этих историй попадает прямо в цель, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT собрало 10 кинокартин 2020-2025 годов, отмеченных премией "Оскар" и подтвердивших свой неоспоримый статус высокими оценками зрителей на IMDb .

Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета" (2025)

IMDb: 7,9

В Англии конца шестнадцатого века молодой преподаватель латыни уезжает в Лондон ради театральной карьеры, оставляя в родном Стратфорде супругу Агнес и троих детей. Женщина, обладающая редким даром целительницы и тонко чувствующая природу, в одиночку ведет домашнее хозяйство. Однако размеренная провинциальная жизнь оказывается под угрозой, когда до тихого городка доходят тревожные вести о приближении беспощадной эпидемии.

F1 (2025)

IMDb: 7,6

Прославленный в прошлом автогонщик Сонни Хейс, вынужденный покинуть элитный чемпионат после тяжелой аварии в девяностых годах, получает неожиданный шанс вернуться на трассу. Старый друг и владелец команды-аутсайдера просит ветерана стать наставником для талантливого, но дерзкого новичка Джошуа Пирса.

Битва за битвой (2025)

IMDb: 7,7

Бывший радикальный активист Боб Фергюсон много лет скрывается от прошлого в глуши, стараясь в одиночку вырастить шестнадцатилетнюю дочь Уиллу. Их уединенная и спокойная жизнь внезапно рушится, когда на горизонте вновь появляется давний и беспощадный враг Стивен Локджо.

Сентиментальная ценность (2025)

IMDb: 7,8

После кончины матери две взрослые сестры, Нора и Агнес, пытаются справиться с утратой и разобраться со старым семейным особняком в Осло. Их привычный уклад нарушает внезапное возвращение отца Густава – известного и эксцентричного постановщика, много лет назад оставившего близких.

Анора (2024)

IMDb: 7,4

Молодая танцовщица бруклинского ночного клуба Анора знакомится с Иваном – беспечным и расточительным сыном влиятельного российского олигарха. Стремительный роман приводит пару к импульсивной свадьбе в Лас-Вегасе, что кажется девушке воплощением настоящей сказки. Однако иллюзия безоблачного счастья рушится, когда о тайном бракосочетании узнают властные родители юноши.

Бруталист (2024)

IMDb: 7,2

В конце сороковых годов талантливый венгерский архитектор Ласло Тот прибывает в Пенсильванию, надеясь начать жизнь с чистого листа и воссоединиться с супругой Эржебет. Столкнувшись с тяжелыми лишениями на чужбине, эмигрант неожиданно привлекает внимание влиятельного магната Харрисона Ван Бюрена. Амбициозный промышленник поручает мастеру разработку грандиозного модернистского комплекса, открывая перед ним путь к величию, за которое предстоит заплатить высокую цену.

Оставленные (2023)

IMDb: 7,9

Перед праздниками угрюмый и педантичный преподаватель античной истории Пол Ханэм получает неприятное поручение от руководства престижной школы-интерната Бартон. В наказание за свою принципиальность он вынужден остаться дежурить на зимние каникулы. Вскоре в опустевшем кампусе под его надзором оказывается лишь одаренный, но строптивый старшеклассник Ангус Талли, а компанию им составляет повар Мэри Лэмб, переживающая недавнюю утрату.

Все везде и сразу (2022)

IMDb: 7,7

Погрязшая в бытовых заботах владелица небольшой прачечной Эвелин Вонг пытается одновременно организовать семейный праздник, уладить разногласия с близкими и пройти строгую налоговую проверку. Однако визит к придирчивому инспектору оборачивается немыслимым событием, когда сознание ее робкого мужа Вэймонда вдруг замещает гость из параллельного измерения. Он заявляет, что вселенной грозит полный крах, и лишь Эвелин способна предотвратить глобальную катастрофу.

Отец (2020)

IMDb: 8,2

Пожилой аристократичный лондонец Энтони категорически отказывается от помощи сиделок, которых нанимает его заботливая дочь Анна. Когда женщина сообщает о своем скором переезде в Париж, привычный мир старика начинает стремительно терять устойчивость.

Довод (2020)

IMDb: 7,3

После прохождения сурового испытания на верность в ходе опасной спецоперации опытный агент разведки попадает в закрытую международную организацию. Обладая лишь одним кодовым словом и доступом к уникальной технологии инверсии времени, заставляющей предметы двигаться вспять, оперативник приступает к выполнению сложнейшей миссии.

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