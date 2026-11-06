Что посмотреть: подборка детективов-герметиков, где преступника ищут в полной изоляции

Героям некоторых кинокартин приходится искать преступников в условиях полной изоляции от внешнего мира, где суровая природа или замкнутое пространство представляют не меньшую угрозу, чем сами подозреваемые, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT собрало десять детективных историй, сюжет которых разворачивается вдали от цивилизации. Расследования в этих проектах усложняются нехваткой ресурсов, отсутствием связи и невозможностью вызвать полицию.

Белая мгла (2009)

Сюжет разворачивается на американской полярной станции в Антарктиде. За три дня до наступления зимы пилот самолета обнаруживает на леднике тело геолога со следами насильственной смерти. Расследование первого зафиксированного на континенте подобного преступления поручают федеральному маршалу Кэрри Стетко. Ей необходимо успеть собрать улики до того, как основной персонал базы эвакуируют на материк.

Мертвое озеро (сериал, 2019)

Сюжет мистического детектива разворачивается в заснеженном северном городке Чангадан. Вся жизнь в поселении выстроена вокруг крупного уранодобывающего предприятия. Дочь владельца этой компании находят мертвой, а само преступление обставлено как сложный ритуальный обряд местных шаманов. Для расследования этого запутанного дела из Москвы прибывает опытный следователь Максим.

Голова (сериал, 2020)

Сюжет триллера разворачивается на международной полярной станции в Антарктиде. С наступлением долгой зимы большая часть персонала уезжает домой. На базе остается лишь небольшая команда из десяти человек для поддержания работы оборудования. Спустя полгода на станцию прибывает весенняя смена и обнаруживает пустые коридоры, следы борьбы и несколько тел.

Убийство на краю света (мини-сериал, 2023)

Действие мини-сериала происходит в современном изолированном отеле среди снегов Исландии. Эксцентричный миллиардер Энди Ронсон приглашает группу из восьми уникальных специалистов на закрытую встречу. Вскоре одного из гостей находят мертвым. Официальная версия случившегося указывает на несчастный случай.

Фортитьюд (сериал, 2015)

События развиваются в вымышленном шахтерском городке на архипелаге Шпицберген. Местное население живет по строгим правилам выживания на Севере, а серьезных преступлений здесь никогда не происходило. Размеренный быт прерывается жестоким убийством британского ученого. Для помощи местному шерифу из Лондона присылают следователя Юджина Мортона. Поиск преступника осложняется спорами вокруг строительства нового отеля на месте таяния ледников.

Настоящий детектив. Страна ночи (сериал, 2024)

Четвертый сезон криминальной антологии переносит действие в городок Эннис на Аляске. С наступлением полярной ночи с местной исследовательской базы бесследно исчезает вся команда ученых. Вскоре их тела находят вмерзшими в лед за пределами поселения. За расследование берутся шеф местной полиции Лиз Дэнверс и патрульная Эванджелин Наварро.

Дежурство (сериал, 2021)

Сюжет британского сериала разворачивается на борту атомной подводной лодки, находящейся на боевом дежурстве. После гибели одного из членов экипажа на борт вертолетом доставляют инспектора шотландской полиции Эми Силву. Осмотрев место происшествия, детектив приходит к выводу, что смерть была насильственной. Однако командование флота отказывается прерывать миссию и возвращать судно в порт.

Ветреная река (2017)

События разворачиваются на территории индейской резервации в заснеженных горах Вайоминга. Местный егерь Кори Ламберт обнаруживает тело молодой девушки. Она замерзла насмерть в нескольких километрах от ближайшего жилья, а следы на снегу указывают, что перед смертью жертва от кого-то убегала. Для расследования инцидента на место прибывает начинающий агент ФБР Джейн Бэннер, совершенно не готовая к работе в экстремальные морозы.

Капкан (сериал, 2015)

События исландского детектива разворачиваются в отдаленном портовом городке. Местные рыбаки вылавливают из воды расчлененное тело неизвестного мужчины прямо перед заходом крупного парома. В этот же момент на регион обрушивается сильная снежная буря. Непогода полностью блокирует единственную дорогу и отрезает поселение от остальной страны. Местный шериф вынужден начать следствие до прибытия подкрепления.

Прослушка (сериал, 2003)

Второй сезон криминальной драмы переносит фокус внимания на территорию грузовых доков Балтимора. Офицер морской полиции обнаруживает в заливе тело девушки, а вскоре таможня находит на одном из прибывших судов брошенный контейнер с телами тринадцати нелегалов. Расследование этих инцидентов объединяют в одно дело и поручают специально сформированному отделу.

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