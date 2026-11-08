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Для суставов, сердца и нервной системы: профессор назвала пять полезных видов холодца

холодец, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 10:27 Фото: magnific
Холодец может быть не только традиционным праздничным блюдом, но и источником белка, коллагена, витаминов и минералов. Доктор медицинских наук, профессор Лариса Волкова рассказала о пяти вариантах его приготовления и объяснила, чем они отличаются, сообщает Zakon.kz.

Холодец из куриных лапок – для связок и суставов

Куриные лапки богаты коллагеном, который входит в состав кожи, сухожилий, связок и костей. По словам профессора, приготовленный из них холодец также содержит витамины группы B, A, E, K и ряд минералов, включая кальций, магний, железо и цинк, пишет "Доктор Питер".

Для приготовления куриные лапки тщательно промывают, удаляют когти и варят на слабом огне 4-6 часов с луком, морковью, лавровым листом и перцем. Затем бульон процеживают, раскладывают лапки в форму и заливают жидкостью. Холодец оставляют в холодильнике на 4-6 часов.

Если удалить застывший жир, калорийность блюда, по оценке специалиста, составит около 110 ккал на 100 г.

При гастрите и холецистите состав и жирность блюда необходимо учитывать индивидуально.

Холодец из говяжьей голяшки – для нервной системы

Говяжий холодец содержит коллаген, витамины и минералы. Особое внимание профессор уделяет витамину B12, который необходим для нормального функционирования нервной системы. Его дефицит может сопровождаться слабостью, нарушениями равновесия и другими неврологическими симптомами.

Говяжью голяшку варят на медленном огне 6-8 часов, периодически снимая пену и жир. За час до готовности добавляют овощи и специи. После этого мясо отделяют от костей, измельчают, заливают процеженным бульоном и охлаждают до застывания.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется обращать внимание на содержание насыщенных жиров в готовом блюде.

Рыбное заливное – для сердца и сосудов

Рыбное заливное может стать альтернативой мясному холодцу. В зависимости от выбранной рыбы оно содержит омега-3 жирные кислоты, витамины A, D, E, группы B и различные минералы.

Для приготовления рыбу с головами, хвостами и плавниками варят на слабом огне 1,5-2 часа. Полученный бульон процеживают, а филе готовят отдельно в течение 10-15 минут. Затем кусочки рыбы раскладывают в форму, украшают овощами, заливают бульоном и убирают в холодильник на 4-6 часов.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта и мочекаменной болезни необходимость ограничений зависит от конкретного диагноза и состава блюда.

Холодец из индейки – источник антиоксидантов

По словам Волковой, индейка содержит ансерин – соединение, обладающее антиоксидантными свойствами. Оно изучается в том числе в связи с возможным влиянием на нервную систему.

Для приготовления используют ножки, крылья или бедра индейки. Мясо заливают холодной водой и варят 4-6 часов, снимая пену. За час до окончания приготовления добавляют лук, морковь и специи. Готовое мясо отделяют от костей, нарезают и заливают процеженным бульоном. Затем охлаждают в течение 4-6 часов.

Холодец из нежирной индейки может подойти людям, контролирующим массу тела и потребление насыщенных жиров. При подагре и заболеваниях желчного пузыря или поджелудочной железы рацион подбирают с учётом состояния здоровья.

Холодец на агар-агаре – альтернатива животному желатину

Агар-агар получают из красных морских водорослей. Это растительный загуститель, который содержит пищевые волокна и позволяет приготовить заливное без использования животного желатина.

Для такого холодца можно использовать курицу, индейку или говядину. Мясо отваривают обычным способом, после чего в процеженный бульон добавляют подготовленный агар-агар. Смесь доводят до кипения, постоянно помешивая, затем разливают по формам и охлаждают до застывания.

При употреблении большого количества агар-агар может вызывать вздутие живота и послабление стула, поэтому людям с чувствительным кишечником следует соблюдать умеренность.

Ранее эксперт рассказала о том, какие продукты помогают сохранить молодость кожи.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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