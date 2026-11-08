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Советы

Названы привычки перед сном, которые мешают организму восстановиться

отход ко сну, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 16:44 Фото: magnific
Некоторые привычки перед сном могут негативно влиять на качество отдыха и мешать полноценному восстановлению организма. Специалист объяснил, каких ошибок стоит избегать, чтобы лучше высыпаться, сообщает Zakon.kz.

Какие привычки могут мешать полноценному восстановлению организма, рассказал порталу Life.ru профессор кафедры терапии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников.

По словам эксперта, одна из главных проблем современного человека – сокращение времени сна ради работы и повседневных дел. Особенно часто это происходит в крупных городах. В среднем люди спят шесть-семь часов, чего недостаточно для полноценного восстановления организма.

Регулярный недосып может способствовать развитию хронического стресса, избыточного веса, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одна распространенная ошибка – поздний отход ко сну. По словам профессора, оптимальное время для засыпания – с 22:00 до 23:00. В темноте организм вырабатывает мелатонин, необходимый для засыпания. Сон при освещении может нарушать этот процесс.

Березников также предупредил об опасности употребления алкоголя перед сном. Спиртное может вызывать сонливость, однако при увеличении дозы приводит к седативному эффекту или перевозбуждению. При этом быстрое засыпание не гарантирует полноценного отдыха.

Телевизор и радио, по словам эксперта, тоже создают обманчивый эффект. Голоса и передачи утомляют нервную систему, помогая человеку заснуть, но мешают полноценному восстановлению.

Вместо этого профессор рекомендует читать перед сном бумажную книгу. Если человек предпочитает аудиозаписи, их лучше выключать перед засыпанием.

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Айсулу Омарова
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