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Советы

Секрет стильного дуэта: как сочетать цвета и принты, не копируя друг друга

Влад Лисовец дал совет модницам, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 18:19 Фото: Instagram/vladislavlisovets
Известный стилист Влад Лисовец рассказал, как грамотно сочетать принты и цвета в парных образах. В качестве примера он привел британских блогеров – сестер Оливию и Элис Миннс из Лондона, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, для создания гармоничного дуэта необязательно надевать одинаковую одежду или полностью повторять стиль друг друга. Гораздо интереснее, когда каждый сохраняет индивидуальность, но отдельные детали образов перекликаются между собой.

Лисовец обратил внимание на то, как сестры Миннс сочетают разные принты и оттенки. Благодаря удачно подобранным цветам их наряды смотрятся гармонично, хотя сами образы заметно отличаются. Стилист считает, что такой подход способен привлечь внимание окружающих и стать удачным примером для тех, кто хочет экспериментировать с одеждой.

Ранее Влад Лисовец с юмором высказался о необычном осеннем тренде маникюра.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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