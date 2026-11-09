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Осень будет хищной: модные дизайнеры вернули в тренды хит из нулевых

Осень будет хищной: модные дизайнеры вернули в тренды хит из нулевых, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 23:38 Фото: magnific.com
Эксперты популярного модного журнала заявили о том, что осенью и зимой 2026 года пальто с леопардовым принтом вновь станет одним из главных модных трендов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Vogue, возвращение анималистического рисунка напоминает о стиле британской модели Кейт Мосс, которая сделала такую верхнюю одежду своей визитной карточкой еще в 2000-х годах.

В середине нулевых модель сочетала короткое леопардовое пальто с черными шортами и балетками, а позже носила удлиненные варианты с узкими джинсами и ботильонами.

В новом сезоне тренд получил более современное прочтение. Модные дома Celine и Givenchy представили длинные модели, дополнив их черной обувью и лаконичными аксессуарами. В повседневных образах леопардовое пальто предлагают сочетать с объемными джинсами, трикотажем, высокими сапогами и замшевой обувью.

Таким образом, яркая верхняя одежда может стать главным акцентом осеннего гардероба, заменив привычные классические пальто.

Ранее стилист рассказал, как сочетать цвета и принты, не копируя друг друга.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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