Врачи объяснили, как уберечь главный "фильтр" организма от смертельной опасности

Печень ежедневно перерабатывает пищу, алкоголь и лекарства, однако некоторые привычки могут нарушить ее работу и привести к серьезным заболеваниям. Специалисты рассказали, какие факторы опасны для органа и как сохранить его здоровье, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Men's Health, печень выполняет роль главного фильтра организма, перерабатывая питательные вещества, регулируя уровень сахара и расщепляя токсины.

Основными причинами разрушения органа выступают вирусные гепатиты, злоупотребление алкоголем и метаболическая дисфункция, которые вызывают воспаление, фиброз и цирроз.

Профессор и гепатолог из Университета Содружества Вирджинии Ричард Стерлинг поясняет, что явные признаки проблем с печенью появляются слишком поздно.

"Серозные симптомы, которые вы ассоциируете с проблемами печени, включая пожелтение глаз и кожи, отеки живота или спутанность сознания, появляются только тогда, когда печень отказывает", – говорит гепатолог.

Для своевременной диагностики врачи рекомендуют сдавать стандартный анализ крови, проверяющий уровень ферментов, тромбоцитов и билирубина.

Директор Исследовательского центра MASLD в Калифорнийском университете в Сан-Диего доктор Рохит Лумба подчеркивает, что орган способен к регенерации: ранний фиброз обратим, а новые препараты эффективно борются с гепатитами и накоплением жира.

Для поддержания здоровья печени специалисты советуют придерживаться сбалансированной диеты, уделять время умеренным физическим нагрузкам, пить кофе и контролировать массу тела. При этом врачи призывают аккуратно принимать лекарства, ограничить сахар, полностью отказаться от алкоголя и не прибегать к сомнительным "детокс-очищениям".

Для защиты органа врачи рекомендуют следить за питанием, заниматься спортом (около 150 минут умеренной активности в неделю), употреблять кофе, который защищает от фиброза, и снижать вес. При этом эксперты советуют с осторожностью относиться к лекарствам и полностью исключить опасные методы.

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