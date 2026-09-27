Врач рассказала, чем опасно постоянно сдерживать газы

Врач рассказала, какие последствия для здоровья может вызвать привычка постоянно сдерживать газы. По словам специалиста, со временем это может привести к синдрому раздраженного кишечника, дивертикулиту и геморрою, сообщает Zakon.kz.

Привычка постоянно сдерживать газы может со временем привести к нарушениям работы кишечника и другим проблемам со здоровьем. Об этом "Ленте.ру" рассказала гастроэнтеролог Наталья Конюхова.

По ее словам, при регулярном сдерживании рецепторы растяжения в прямой кишке постепенно адаптируются, а порог их чувствительности повышается. В результате уже примерно через месяц человек может перестать ощущать легкое вздутие и замечать проблему только при появлении сильной боли. В дальнейшем, утверждает врач, это может способствовать развитию синдрома раздраженного кишечника.

Кроме того, сдерживание газов может запускать цикл "тревога – спазм – образование газов – сдерживание". Это может сопровождаться учащенным сердцебиением, повышением давления и снижением слюноотделения.

Конюхова также заявила, что последствия привычки могут проявиться спустя 5-10 лет. Среди возможных осложнений она назвала дивертикулит и геморрой, который может сопровождаться кровотечениями, тромбозом и болью при сидении.

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