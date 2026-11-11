Как поступить в вуз после колледжа в Казахстане: все о сдаче ЕНТ, экзаменах и стоимости
В Центре напомнили, что в Казахстане с 2019 года выпускники колледжей для поступления в вузы сдают Единое национальное тестирование (ЕНТ). Тестирование в формате КТА больше не проводится.
"Можно принять участие в январском, мартовском, основном и августовском ЕНТ. Заявления принимаются на сайте app.testcenter.kz. Стоимость – 5 640 тенге", – подсказали специалисты.
Какое ЕНТ необходимо сдавать
Это зависит от выбранной специальности и срока обучения.
На сокращенный срок обучения (по своей или смежной специальности):
- Для поступления на платной основе ЕНТ сдавать не нужно. Прием осуществляется по результатам собеседования в вузе.
- Для участия в конкурсе грантов необходимо сдать основное ЕНТ: 2 предмета (общепрофессиональную и специальную дисциплины) для обычных направлений или 1 специальную дисциплину для творческих. Творческий экзамен проводится в вузе.
На полный срок обучения (по другой специальности):
- Для поступления на платной основе можно сдать любое из четырех ЕНТ.
- Для участия в конкурсе грантов необходимо сдать основное ЕНТ.
- На обычные направления – 5 предметов (3 обязательных и 2 профильных); на творческие – 2 предмета ("История Казахстана" и "Грамотность чтения"), дополнительно проводится творческий экзамен в вузе.
Будущим студентам советуют заранее уточнить в выбранном вузе, предусмотрены ли сокращенный срок обучения и гранты по вашей специальности. Например, в медицинской сфере сокращенное обучение доступно только по специальностям "Фармация" и "Сестринское дело".
"Перед подачей заявления определитесь со специальностью и сроком обучения, а также уточните правила приема в выбранном вузе".НЦТ МНВО РК
Немного ранее Центр объявлял о старте приема заявок на сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ для оценки уровня владения казахским языком. Заявки можно подавать с 9 по 15 ноября 2026 года.