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Советы

Как поступить в вуз после колледжа в Казахстане: все о сдаче ЕНТ, экзаменах и стоимости

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 10:27 Фото: gov.kz
Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования Казахстана (НЦТ МНВО РК) 11 ноября 2026 года выступил с обращением к выпускникам колледжей, сообщает Zakon.kz.

В Центре напомнили, что в Казахстане с 2019 года выпускники колледжей для поступления в вузы сдают Единое национальное тестирование (ЕНТ). Тестирование в формате КТА больше не проводится.

"Можно принять участие в январском, мартовском, основном и августовском ЕНТ. Заявления принимаются на сайте app.testcenter.kz. Стоимость – 5 640 тенге", – подсказали специалисты.

Какое ЕНТ необходимо сдавать

Это зависит от выбранной специальности и срока обучения.

На сокращенный срок обучения (по своей или смежной специальности):

  • Для поступления на платной основе ЕНТ сдавать не нужно. Прием осуществляется по результатам собеседования в вузе.
  • Для участия в конкурсе грантов необходимо сдать основное ЕНТ: 2 предмета (общепрофессиональную и специальную дисциплины) для обычных направлений или 1 специальную дисциплину для творческих. Творческий экзамен проводится в вузе.

На полный срок обучения (по другой специальности):

  • Для поступления на платной основе можно сдать любое из четырех ЕНТ.
  • Для участия в конкурсе грантов необходимо сдать основное ЕНТ.
  • На обычные направления – 5 предметов (3 обязательных и 2 профильных); на творческие – 2 предмета ("История Казахстана" и "Грамотность чтения"), дополнительно проводится творческий экзамен в вузе.

Будущим студентам советуют заранее уточнить в выбранном вузе, предусмотрены ли сокращенный срок обучения и гранты по вашей специальности. Например, в медицинской сфере сокращенное обучение доступно только по специальностям "Фармация" и "Сестринское дело".

"Перед подачей заявления определитесь со специальностью и сроком обучения, а также уточните правила приема в выбранном вузе".НЦТ МНВО РК

Немного ранее Центр объявлял о старте приема заявок на сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ для оценки уровня владения казахским языком. Заявки можно подавать с 9 по 15 ноября 2026 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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